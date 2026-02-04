Nada personal
SEÑOR DIRECTOR:
La actual oposición ha pedido al electo Presidente J. A. Kast que no apoye la postulación de Michel Bachelet a la Secretaría General de las Naciones Unidas. La actitud de la derecha chilena es plenamente comprensible, puesto que la expresidenta -dada su trayectoria y su declarada y demostrada posición política e ideológica-, no cabe duda, impulsaría desde tan alto cargo iniciativas en temas educacionales, valóricos, de género, de inmigración y otros con una perspectiva diametralmente opuesta al pensamiento, valores y principios de este sector. El apoyo de los partidos de derecha a dicha candidatura constituiría, entonces, una verdadera renuncia a importantes postulados básicos que definen su esencia. Tampoco sus partidarios de base entenderían esta abdicación.
En resumen, nada personal. Pura consecuencia.
Francisco Bartolucci Johnston
Lo Último
Lo más leído
Plan digital + LT Beneficios por 3 mesesComienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.