SEÑOR DIRECTOR:

La actual oposición ha pedido al electo Presidente J. A. Kast que no apoye la postulación de Michel Bachelet a la Secretaría General de las Naciones Unidas. La actitud de la derecha chilena es plenamente comprensible, puesto que la expresidenta -dada su trayectoria y su declarada y demostrada posición política e ideológica-, no cabe duda, impulsaría desde tan alto cargo iniciativas en temas educacionales, valóricos, de género, de inmigración y otros con una perspectiva diametralmente opuesta al pensamiento, valores y principios de este sector. El apoyo de los partidos de derecha a dicha candidatura constituiría, entonces, una verdadera renuncia a importantes postulados básicos que definen su esencia. Tampoco sus partidarios de base entenderían esta abdicación.

En resumen, nada personal. Pura consecuencia.

Francisco Bartolucci Johnston