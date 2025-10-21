Niñez en juego: protegerlos de la ludopatía digital

SEÑOR DIRECTOR:

En Chile operan más de 900 plataformas de apuestas en línea sin regulación y en abierta infracción a la ley y a fallos de la Corte Suprema. Muchas de ellas apuntan directamente a captar a jóvenes y adolescentes, normalizando el casino digital como si fuera parte del entretenimiento cotidiano. Sin embargo, tras esa fachada se oculta una amenaza grave al desarrollo y la salud mental de nuestros hijos e hijas, ya afectados por el uso excesivo y precoz de celulares, redes sociales y videojuegos.

El estudio publicado por la Corporación de Juego Responsable revela que el inicio en las apuestas ocurre, en promedio, a los 15,5 años. Los adolescentes dicen jugar por curiosidad, aburrimiento o para ganar dinero. Pero detrás de esas motivaciones hay una búsqueda de escape emocional, un síntoma de vulnerabilidad que transforma el casino digital en riesgo y posible adicción. TikTok, Twitch y Snapchat —espacios donde la publicidad de apuestas abunda— se han convertido en verdaderos portales hacia la ludopatía.

La Ley N° 21.430 obliga al Estado, a las familias y a la sociedad a proteger a niños, niñas y adolescentes de toda forma de explotación y violencia, y a garantizar su salud mental. Permitir su exposición a las apuestas vulnera esos principios esenciales. Se requiere actuar con urgencia: verificación de identidad en línea, restricción de publicidad, bloqueo efectivo de sitios ilegales, certificación de plataformas seguras y educación digital preventiva.

La ludopatía no es un juego: es una enfermedad que marca vidas enteras. Proteger a la niñez frente a esta amenaza no es sólo un deber legal, es un imperativo ético que interpela a toda la sociedad.

Patricia Muñoz García

Abogada

Primera Defensora de la Niñez de Chile