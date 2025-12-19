No austeridad, autoridad

SEÑOR DIRECTOR:

La decisión del presidente electo, José Antonio Kast, de vivir en La Moneda no supone per se un menor gasto público, como se ha indicado. Pero sí es una señal de autoridad: usar el palacio de gobierno como lo hicieron algunos presidentes de la nación, restaurando una tradición republicana para transmitir que, en el corazón de Santiago, duerme el presidente que cuida a todos los chilenos.

Más anillos de seguridad para blindar el sector y un rayado de cancha desde el 11 de marzo: frente al palacio no habrá permiso para enredar la calle. No lienzos, no gritos, no batucadas. Orden y seguridad. ¿Otra vez, el “peso de la noche”?

Tomás García Álvarez

Periodista