Consecuencias de retirar decretos

SEÑOR DIRECTOR:

La bruma que hemos visto estos días no es neblina; es contaminación. Una vez más, el frío es agravado por las altas concentraciones de material particulado en varias regiones del país.

A pesar de que existen distintos planes de descontaminación, hoy nos falta la vigencia de un instrumento clave: la actualización de la Norma Primaria de Calidad del Aire para Material Particulado Fino (MP2,5). Este fue uno de los 43 decretos que el Ministerio del Medio Ambiente retiró de la Contraloría en marzo. Esta norma es crucial para proteger la salud de la población, ya que actualiza los niveles de concentración permitidos y redefine los estados de alerta (tanto para la exposición diaria como anual) en territorios que sufren de contaminación atmosférica estructural debido al transporte, los procesos industriales y la quema de leña. Según estimaciones, su implementación podría evitar más de 1.000 muertes anuales por causas cardiovasculares y respiratorias. Regulaciones de este impacto son vitales para la salud pública y no pueden seguir durmiendo en un escritorio.

Carolina Palma Correa

Coordinadora de Incidencia de ONG FIMA