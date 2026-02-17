SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Cartas al Director

    Nueva ley de apoyo y cuidados

    Por 
    Cartas al director
    Nueva ley de apoyo y cuidados Getty Images.

    SEÑOR DIRECTOR:

    Para 2050, Chile triplicará su población de mayores de 80 años. Las proyecciones indican que serán mayoritariamente las mujeres quienes asuman el rol de cuidadoras, lo que plantea un desafío social urgente que no podemos seguir postergando.

    La nueva ley que crea el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados, promulgada hace una semana, responde a esta realidad, reconociendo la necesidad de atender tanto el envejecimiento como las capacidades disminuidas por enfermedades o accidentes. Si bien el Estado cumple su función social mediante este marco normativo para compensar y focalizar necesidades, resulta imperativo consolidar un sistema biopsicosocial que garantice una vida sustentable, tanto para quienes reciben cuidados como para su entorno cercano.

    Lograr este objetivo requiere ir más allá de la normativa, integrando un soporte integral que asegure el bienestar social y económico de las familias. Asimismo, el sistema debe cautelar que quienes ejercen el cuidado posean competencias efectivas y un acceso real a formación de calidad. En este escenario, la academia y los centros formadores deben asumir un papel prioritario.

    Debemos consolidar un Chile con mirada de desarrollo social, donde el cuidado deje de ser, de una vez por todas, una carga invisible.

    Claudio Román Codoceo

    Administrador público, director Escuela de Desarrollo Social y Servicio Público Instituto

    Más sobre:Sistema Nacional de Apoyos y Cuidadosdesarrollo socialmujeres

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Gremio de gendarmes emplaza a ministro Gajardo “a pronunciarse” por denuncia de acoso contra el director nacional Rubén Pérez

    “Chile necesita integrar bien los cuidados paliativos”: dos de cada tres personas con cáncer fallecen en sus hogares

    Cónclave oficialista: partidos siguen a la espera de la invitación formal de La Moneda

    Número de cuentas corrientes en dólares cierran el 2025 sobre el millón, pero saldos caen drásticamente

    Boric resalta méritos de candidatura de Bachelet a la ONU y Cancillería presenta imagen de campaña

    El Tricel: la carta final que se juega la oposición para destituir a Claudio Orrego

    Lo más leído

    1.
    Tecnología médica en el Código Sanitario

    Tecnología médica en el Código Sanitario

    2.
    Ley de aplicaciones de transporte

    Ley de aplicaciones de transporte

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué son los Therian, el curioso fenómeno viral de las redes sociales

    Qué son los Therian, el curioso fenómeno viral de las redes sociales

    Por qué EA Sports FC 26 “mató” a los videojuegos de fútbol

    Por qué EA Sports FC 26 “mató” a los videojuegos de fútbol

    Recorrer Chile en tren: las 10 rutas para viajar por el país este verano

    Recorrer Chile en tren: las 10 rutas para viajar por el país este verano

    Semana sofocante en Santiago: hasta 36 °C en estas comunas de la Región Metropolitana

    Semana sofocante en Santiago: hasta 36 °C en estas comunas de la Región Metropolitana

    Servicios

    Gala de Viña 2026: cuándo es el evento, horario y dónde ver la transmisión en vivo

    Gala de Viña 2026: cuándo es el evento, horario y dónde ver la transmisión en vivo

    Día del chacarero: revisa las promociones para celebrar durante este martes

    Día del chacarero: revisa las promociones para celebrar durante este martes

    Dónde y a qué hora ver a Monaco vs. PSG por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Monaco vs. PSG por la Champions League

    Gremio de gendarmes emplaza a ministro Gajardo “a pronunciarse” por denuncia de acoso contra el director nacional Rubén Pérez
    Chile

    Gremio de gendarmes emplaza a ministro Gajardo “a pronunciarse” por denuncia de acoso contra el director nacional Rubén Pérez

    “Chile necesita integrar bien los cuidados paliativos”: dos de cada tres personas con cáncer fallecen en sus hogares

    Cónclave oficialista: partidos siguen a la espera de la invitación formal de La Moneda

    Número de cuentas corrientes en dólares cierran el 2025 sobre el millón, pero saldos caen drásticamente
    Negocios

    Número de cuentas corrientes en dólares cierran el 2025 sobre el millón, pero saldos caen drásticamente

    Giorgio Boccardo y Tomás Rau realizan reunión por traspaso de Ministerio del Trabajo

    Bolsa de Santiago anota leve baja y sigue alejándose de sus máximos históricos

    El cerebro se hace más joven cuando haces ejercicio, según reveló un ensayo clínico
    Tendencias

    El cerebro se hace más joven cuando haces ejercicio, según reveló un ensayo clínico

    Quién era Jesse Jackson, el reconocido activista de derechos civiles que falleció a los 84 años

    Estudio revela que más estadounidenses creen que Bad Bunny representa mejor los valores de Estados Unidos que Donald Trump

    El dardo de José Mourinho a Vinícius Júnior tras el Real Madrid ante Benfica: “¿En cuántos estadios le ha pasado esto?”
    El Deportivo

    El dardo de José Mourinho a Vinícius Júnior tras el Real Madrid ante Benfica: “¿En cuántos estadios le ha pasado esto?”

    Escándalo en la Champions League: Vinícus Júnior acusa insultos racistas de jugador argentino del Benfica

    Con Ancelotti en la tribuna: Tomás Barrios cae frente a Matteo Berrettini tras una extenuante batalla en el ATP de Río

    Por qué EA Sports FC 26 “mató” a los videojuegos de fútbol
    Tecnología

    Por qué EA Sports FC 26 “mató” a los videojuegos de fútbol

    SpaceX ingresa a la competencia del Pentágono para desarrollar tecnología de drones autónomos

    Samsung inicia el envío de la primera memoria HBM4 comercial de la industria enfocada en Inteligencia Artificial

    Cuál es la mejor canción del rock and roll según Elton John
    Cultura y entretención

    Cuál es la mejor canción del rock and roll según Elton John

    Dave Mustaine se abre a tocar en vivo su versión de Ride the Lightning de Metallica “en algún momento”

    Robert Duvall y el aroma del napalm: la historia detrás de Bill Kilgore, el personaje icónico de Apocalypse Now

    Presidente peruano José Jerí es destituido por el Congreso a poco más de 4 meses de asumir el cargo
    Mundo

    Presidente peruano José Jerí es destituido por el Congreso a poco más de 4 meses de asumir el cargo

    La sombra del caso Epstein empaña la imagen de la familia real británica

    España se une al debate de la prohibición del burka y el niqab

    Hablemos de amor: criar mientras se vive un duelo
    Paula

    Hablemos de amor: criar mientras se vive un duelo

    El “basurero emocional”: Cuando el chat con tu ex deja de ser coordinación y se convierte en transgresión

    Emilia Müller: La moda como un tema fundamental para entender la sociedad