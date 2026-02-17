Nueva ley de apoyo y cuidados

SEÑOR DIRECTOR:

Para 2050, Chile triplicará su población de mayores de 80 años. Las proyecciones indican que serán mayoritariamente las mujeres quienes asuman el rol de cuidadoras, lo que plantea un desafío social urgente que no podemos seguir postergando.

La nueva ley que crea el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados, promulgada hace una semana, responde a esta realidad, reconociendo la necesidad de atender tanto el envejecimiento como las capacidades disminuidas por enfermedades o accidentes. Si bien el Estado cumple su función social mediante este marco normativo para compensar y focalizar necesidades, resulta imperativo consolidar un sistema biopsicosocial que garantice una vida sustentable, tanto para quienes reciben cuidados como para su entorno cercano.

Lograr este objetivo requiere ir más allá de la normativa, integrando un soporte integral que asegure el bienestar social y económico de las familias. Asimismo, el sistema debe cautelar que quienes ejercen el cuidado posean competencias efectivas y un acceso real a formación de calidad. En este escenario, la academia y los centros formadores deben asumir un papel prioritario.

Debemos consolidar un Chile con mirada de desarrollo social, donde el cuidado deje de ser, de una vez por todas, una carga invisible.

Claudio Román Codoceo

Administrador público, director Escuela de Desarrollo Social y Servicio Público Instituto