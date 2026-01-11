SEÑOR DIRECTOR:

Por orden del Presidente Trump, Estados Unidos ha informado que se retirará de una serie de organismos internacionales.

En nuestro país, un informe del Consejo para la Transparencia, del año 2024, reveló que el Estado de Chile, a través de diversos ministerios y organismos públicos, aportó el año 2023 más de $35.000 millones a diversos organismos internacionales.

Revisar la participación y contribución de Chile a estos organismos será tarea prioritaria de la nueva administración.

Francisco Orrego Bauzá