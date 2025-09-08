SUSCRÍBETE
Cartas al Director

Pluralidad e independencia de TVN

Por 
Cartas al director

SEÑOR DIRECTOR:

Como trabajadores y profesionales de TVN queremos manifestar nuestra disconformidad por las acusaciones sin fundamento que ponen en duda la pluralidad e independencia del trabajo que realizamos en el canal público. Es tiempo de elecciones y entendemos que sube el nivel de confrontación, pero el señor Cristián Valenzuela, quien es permanente invitado a nuestro programa político “Estado Nacional”, pone en duda la autonomía con la que históricamente desde el retorno a la democracia, ha actuado el canal y el departamento de Prensa, en particular, en más de una oportunidad generando disconformidad con los distintos gobiernos. Como ejemplo, entre varios otros, el reportaje de 24 Horas que denunció al Director de Impuestos Internos del no pago de Contribuciones, que significó su renuncia.

Su columna en La Tercera nos ofende como trabajadores y demuestra un total desconocimiento de la ley de TVN y la estructura interna, donde hay un directorio plural con representantes de distintos sectores políticos y sociales que garantizan la independencia. Tenemos una política editorial publicada en nuestros manuales y de acceso público que nos compromete a cumplir. Esa es la diferencia con los canales privados que sólo deben responder a su propietario.

Lamentamos sus dichos y los rechazamos categóricamente en cuanto nos afectan en nuestra reputación.

Juan Barahona, Presidente Sindicato 1 TVN

Jorge Arellano, Presidente Sindicato 2 TVN

Sergio Pizarro, Presidente Sindicato 3 TVN

Hernán Rosas Silva, representante de los trabajadores en el directorio de TVN

