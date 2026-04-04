Rincón defiende suspensión de gas argentino por incumplir normas de calidad y afirma que la situación está controlada

El Ministerio de Energía informó que el evento que obligó a suspender el suministro de gas proveniente desde Argentina hacia las regiones de Ñuble y Biobío se encuentra controlado, en medio de cuestionamientos por la calidad del combustible importado.

La ministra de Energía, Ximena Rincón, señaló a través de su cuenta en X que “el evento que obligó a suspender el suministro de gas desde Argentina (...) está controlado”, agregando que la decisión respondió a incumplimientos en los estándares exigidos en Chile.

Suspensión por incumplimiento de normas

La medida fue adoptada luego de que se detectara que el gas transportado por el Gasoducto del Pacífico no cumplía con el estándar contratado. Ante esta situación, el gobierno del Presidente José Antonio Kast resolvió suspender su recepción hasta que el producto se ajuste a la normativa vigente.

“Se suspendió su recepción, hasta que el producto cumpla con los estándares exigidos en Chile”, indicó previamente la cartera, destacando que las exigencias de calidad en el país son más estrictas que en Argentina.

La ministra Rincón aseguró que la interrupción no ha afectado a los hogares. “El servicio para el sector residencial nunca ha sido suspendido”, afirmó, precisando que el impacto se ha concentrado en clientes industriales.

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En esa línea, sostuvo que el sector productivo “siempre ha contado con nuestro respaldo”, en un contexto donde la mayoría de las empresas dispone de sistemas alternativos para mitigar efectos en sus operaciones.

Coordinación técnica y medidas en curso

Desde el Ministerio de Energía indicaron que, desde el inicio del evento, se actuó de manera anticipada y técnica, en coordinación con la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) y la Empresa Nacional del Petróleo (Enap).

“Desde el primer momento, el Ministerio actuó de forma anticipada y técnica para enfrentar esta situación”, señaló Rincón, añadiendo que se mantendrán las acciones para resguardar el cumplimiento de la normativa.

Asimismo, las autoridades continúan en contacto con sus contrapartes argentinas y a la espera de estudios sobre la composición del gas, con el objetivo de restablecer el suministro en condiciones compatibles con la regulación chilena.

El Gasoducto del Pacífico es una de las principales infraestructuras de abastecimiento de gas natural desde Argentina hacia el sur de Chile, particularmente en las regiones de Ñuble y Biobío.