La Municipalidad de Lo Barnechea y Bomberos de Santiago confirmaron el hallazgo del cuerpo de un hombre que había desaparecido en un tranque ubicado en la comuna, donde se concretaron labores de búsqueda desde este viernes.

El hombre, que fue encontrado fallecido con un dron municipal, había desaparecido en el tranque de Aguas Andinas. En la zona se desplegaron equipos del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE), Carabineros y Bomberos.

El sujeto realizaba labores de cuidador en una constructora cercana al embalse y, tras haber ingerido alcohol con un compañero de trabajo, ingresan al recinto privado por medio de unas escaleras, traspasando el cerco entre la constructora y el estanque.

Encuentran fallecido a hombre que desapareció en embalse de Lo Barnechea

El teniente Christopher San Martín de la 53° Comisaría de Lo Barnechea, explicó que los sujetos “se encontraban compartiendo dentro de dicho humedal; una de las personas no salió nuevamente a la superficie del agua”.

Es en ese entonces cuando, cerca de las 16:20 horas, el testigo y acompañante del hombre desaparecido contacta a Bomberos, e inicia la búsqueda. Para esto, el Grupo Especializado en Rescate Subacuático (Gersa) de Bomberos de Ñuñoa se encontraba en labores de rastreo bajo el agua. Esto, apoyado por drones y torres de iluminación.

Finalmente, mediante un dron municipal, es ubicado el cuerpo del sujeto, según informaron a este medio desde la Municipalidad de Lo Barnechea. Los familiares del difunto ya fueron contactados.

El hallazgo ocurrió alrededor de las 9:40. “En el centro de mando que se encontraba al interior de Aguas Andinas, personal municipal implementó los equipos dron y realizaron un sobrevuelo, encontrando al interior a una persona de sexo masculino, aproximadamente a unos 15 metros de distancia desde la orilla, y a una profundidad de dos metros”, señaló el teniente San Martín

Encuentran fallecido a hombre que desapareció en embalse de Lo Barnechea Bomberos de Santiago

La causa probable de muerte fue asfixia por sumersión, según indicó el comisario Jorge Cádiz, de la Brigada de Homicidios de la Región Metropolitana, ya que “la víctima no mantenía lesiones atribuibles a terceras personas”.

En base a la declaración del del testigo y del metraje de profundidad en el que se encontraba el cuerpo, el comisario declaró que no estaban preparados para ingresar al agua.

Junto con lamentar el desenlace y extender las condolencias a la familia del difunto, Pedro Guerra, director de seguridad de Lo Barnechea, señaló que “en este operativo, el trabajo coordinado entre las distintas instituciones fue fundamental. El uso de uno de nuestros drones municipales permitió ubicar el cuerpo en una zona de difícil acceso del embalse, facilitando las labores de búsqueda”.