GOPE se despliega en búsqueda de tres personas que subieron al cerro El Plomo de Lo Barnechea hace tres días
Se trata de una mujer y dos hombres que iniciaron el ascenso al macizo cordillerano el viernes 13 de marzo y no han podido ser contactados.
Personal del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) de Carabineros participa en la búsqueda de tres personas que subieron al cerro El Plomo de Lo Barnechea hace tres días y no han podido ser ubicados.
De acuerdo con los antecedentes preliminares, son dos hombres y una mujer que habrían iniciado el ascenso al macizo cordillerano el viernes 13 de marzo.
Los tres no regresaron ni mantuvieron contacto con sus cercanos, situación que motivó a que dieran aviso a Carabineros en el Retén Farellones.
Tras recibir la información, personal policial se trasladó hasta el sector de La Parva para iniciar las diligencias de búsqueda.
En ese punto se desarrollaron patrullajes y acciones destinadas a intentar establecer comunicación con los excursionistas, sin obtener respuesta.
Ante este escenario, se dispuso la activación del protocolo de rescate correspondiente para este tipo de emergencias en zona cordillerana.
Asimismo, se solicitó el apoyo especializado del GOPE, con el objetivo de reforzar las labores de rastreo en terreno.
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