Rescatan a ciudadano turco que se había perdido en Lo Barnechea

Una persona fue rescatada en horas de la noche tras extraviarse en el sector cordillerano de camino San Alfonso, en Lo Barnechea.

Los hechos se registraron alrededor de las 23:15 Horas, luego de que Carabineros recibiera la información de una persona extraviada en la zona por lo que se enviaron equipos especializados al lugar.

En el operativo participaron efectivos policiales con apoyo de un dron, con el fin de dar con el paradero de la persona.

Tras una extensa búsqueda, el equipo logró ubicar al hombre extraviado, el cual fue identificado como un ciudadano de nacionalidad turca. Hasta el sitio llegó personal de rescate andino, quienes le proporcionaron agua, ropa e insumos básicos.

Tras esto, es que el hombre fue rescatado, encontrándose en buenas condiciones.