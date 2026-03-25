Encuentran cadáver en zona de búsqueda de abogado desaparecido en Curacaví

La noche de este martes, la Fiscalía Metropolitana Occidente informó del hallazgo de un cadáver en avanzado estado de descomposición en la comuna de Curacaví, en la Región Metropolitana, en un sector donde se concentraba la búsqueda del abogado Pablo Silva (63), desaparecido desde el 14 de enero.

Hasta el lugar llegó el fiscal jefe de Curacaví, Roberto Contreras, quien detalló que en el sitio también se encontró una mochila con enseres personales que podrían corresponder a la víctima.

“Se logró determinar un polígono de búsqueda en coordinación directa con los familiares (...), y en ese sentido, de acuerdo al acercamiento a los lugares de interés, el día de hoy se produjo el hallazgo de una mochila con enseres personales que mantendrían las características que inicialmente nos dieron los familiares”, afirmó el persecutor.

En el lugar trabajó personal del Laboratorio de Criminalística (Labocar) y del Departamento de Encargo y Búsqueda de Personas y Vehículos (SEBV) de Carabineros, quienes realizaron peritajes para establecer la identidad del cuerpo y la data de muerte.

El fiscal Contreras indicó además que se están tomando declaraciones a los propietarios del terreno donde se produjo el hallazgo. “Señalan que no pernoctan ni habitan de manera general en este lugar y que, en virtud de ciertos antecedentes, efectuaron también el hallazgo de algunos elementos que eran ajenos a su propiedad”, explicó.

Respecto a la posible intervención de terceros, el persecutor señaló que se está investigando mediante el análisis de las vestimentas y los artículos electrónicos encontrados en el sitio.

En cuanto a la desaparición, Contreras detalló que “efectivamente hubo un tránsito entre el domicilio de un familiar cercano hasta un domicilio que se encuentra cerca en este lugar y, de ahí, se habría perdido el rastro”.

El área del hallazgo fue descrita como de “difícil acceso”, por lo que las diligencias también apuntan a determinar las posibles rutas de ingreso al sector.