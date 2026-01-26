SEÑOR DIRECTOR:

Es cada vez más común observar nuevos procesadores de pagos electrónicos intermediando transacciones en diversos sitios web. El surgimiento de nuevos actores siempre es bienvenido, en la medida que esto contribuye a la competencia.

Sin embargo, para dichos fines, existen elementos que deben cumplirse, lo cual no necesariamente ocurre en la actualidad. En particular, la transparencia en el cobro de dichos servicios y la seguridad en la información de los clientes son elementos que en algunos casos no están presentes.

Específicamente, muchos procesadores de pagos simulan una interacción directa del usuario con entidades bancarias, induciéndolo a ingresar sus credenciales en sistemas ajenos a los bancos mediante técnicas de webscraping. ¿Cómo los usuarios tienen certeza que un procesador de pago no almacena las claves de los respectivos usuarios?

Es de la mayor relevancia que el procesador de pagos informe a los usuarios sobre los riesgos asociados a dicho procedimiento y también aclare el marco de supervisión aplicable. La falta de información genera que el usuario tenga la equivocada impresión de estar operando dentro del entorno seguro de su institución financiera, cuando en realidad está entregando sus datos personales y financieros a terceros que no están sometidos a los mismos estándares de seguridad, control ni fiscalización.

De lo expuesto y, atendida la futura implementación del Sistema de Finanzas y de la Ley de Protección de Datos Personales, es urgente que las autoridades evalúen la legalidad de estos modelos operativos, refuercen las exigencias de transparencia y promuevan mecanismos de autenticación que operen en entornos certificados, y que exista claridad para los clientes de los cobros asociados a estas alternativas.

Jaime Lorenzini

Socio Lorenzini-Twyman