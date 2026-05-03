Promoción del empleo femenino

SEÑOR DIRECTOR:

La última Encuesta Nacional de Empleo reveló que la desocupación en Chile alcanzó un 8,9% y que en el caso de las mujeres subió a un 10%. A ello se suma que la tasa de ocupación informal femenina sigue cerca del 28%, lo que refleja que una proporción relevante de ellas se encuentra sin cotizaciones previsionales y sin acceso a garantías laborales básicas.

Estas cifras no solo dan cuenta de un panorama negativo a nivel país, sino que evidencian que la desaceleración económica actual está afectando con mayor intensidad a las mujeres, lo que resulta aún más preocupante considerando que la evidencia sostiene que el empleo femenino es típicamente más resiliente frente a este tipo de contracciones.

Tal escenario debiera constituir una señal de alerta para el gobierno, el cual, además de incentivar la participación laboral, también debiera apostar por estrategias que permitan resguardar la permanencia de las mujeres en el mercado laboral y reducir su riesgo de desplazamiento hacia la informalidad. No advertir la gravedad de este problema podría implicar dar pasos atrás en un camino que con mucho esfuerzo hemos construido a lo largo de los años.

Francisca Undurraga

Investigadora y Magíster en Políticas Públicas UC