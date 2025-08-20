Protección de la niñez

SEÑOR DIRECTOR:

Este 2025 se cumplen 35 años desde que Chile ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño. Este hito debiera interpelarnos como sociedad, porque, pese a los avances institucionales, persisten brechas profundas que afectan el bienestar de nuestra infancia.

Según el Primer Informe Nacional de Bienestar de la Niñez, un 29% de los niños, niñas y adolescentes presenta inasistencia grave a la jornada escolar, y un 46% vive en barrios con violencia crítica, cifra que ha aumentado desde 2017-2018. Además, el 70% de ellos no cuenta con apoyo institucional para su cuidado después de clases, lo que los expone a riesgos y limita su desarrollo.

Ante este panorama, fortalecer la prevención es urgente. Tenemos la obligación de llegar antes de que se produzcan las vulneraciones los derechos de los niños y niñas. Invertir tempranamente en entornos seguros, con adultos significativos y experiencias enriquecedoras, es clave para construir trayectorias de vida más sanas y protegidas.

En la Fundación Ciudad del Niño estamos orientando nuevos esfuerzos en esa dirección. Uno de ellos es Espacio TAN! (Tardes Activas para la Niñez), un programa after school gratuito que ofrece acompañamiento y actividades formativas a niños y niñas de entre 5 y 10 años, en sectores con menos oportunidades y en un horario compatible con el trabajo de los padres o adultos responsables.

A 35 años de la ratificación de la Convención, el desafío sigue siendo pasar del compromiso a la acción concreta, situando a la infancia en el centro. Iniciativas como esta, necesitan incorporarse a las políticas públicas de infancia de manera que sean implementadas a nivel nacional.

José Pedro Silva Prado

Presidente Fundación Ciudad del Niño