Pucón, un ejemplo de vida con el deporte

SEÑOR DIRECTOR:

Hoy domingo volveré a la línea de largada del IRONMAN 70.3 Pucón, una carrera que para mí representa mucho más que una competencia. Tras una temporada exigente y muy positiva, regresar a esta cita es también una forma de reencontrarme con un escenario que simboliza lo mejor del deporte en Chile.

Pucón es reconocida como la carrera más linda del mundo, y no solo por su belleza natural. Lo es porque ha sabido integrar el triatlón a su vida urbana y comunitaria. Nadar en el lago Villarrica, pedalear entre bosques y correr por las calles de la ciudad, siempre bajo la mirada imponente del volcán, transforma los espacios públicos en verdaderos lugares de encuentro entre deporte, naturaleza y personas.

Cada verano, cada inicio de año, Pucón se convierte en un gran centro deportivo al aire libre, donde conviven atletas, familias, turismo y comercio, fortaleciendo la identidad de la comuna y promoviendo estilos de vida activos. El triatlón no se vive solo como una competencia, sino como una experiencia compartida por toda la ciudad.

Pucón es un ejemplo de vida con el deporte, un ejemplo concreto de cómo el deporte puede contribuir a construir comunidades más sanas, sostenibles y conectadas. Volver a competir aquí es un privilegio, pero también una responsabilidad con ese espíritu.

Francisca Garrido

Triatleta elite chilena