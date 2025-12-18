Rechazo al matonaje

Las expresiones del Presidente Petro, de Colombia, “vienen los vientos de la muerte”, dichas con motivo de la elección de J. A. Kast, son realmente insólitas, viniendo de un exmilitante del grupo guerrillero M-19, de triste recuerdo por sus secuestros y asesinatos.

Por otra parte Maduro, autoproclamado Presidente de Venezuela, amenaza con “cuidadito si le toca un pelo a un venezolano. ¡A los venezolanos se les respeta!”. Otra estólida expresión, ya que son millones sus compatriotas que han huido de su régimen narcodictatorial, miles de ellos refugiados y protegidos en Chile.

Conjuntamente con sumarme al amplio rechazo a esas torpes manifestaciones de matonaje, creo que lo relevante y valioso es escuchar las positivas expresiones de respaldo de los numerosos líderes mundiales que valoran el nuevo proceso democrático decidido por amplia mayoría en el país.

Francisco Smith G.

General Inspector (r) de Carabineros