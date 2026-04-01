¿Tendremos que seguir esperando?

SEÑOR DIRECTOR:

Mi familia, luego de 30 años, tuvo la fuerza de formalizar la búsqueda de nuestro padre desaparecido. Me informaron que ninguna institución del Estado tiene registros de vida de él luego de la fecha de desaparición. Una certeza dolorosa pero iluminadora para nuestro imperecedero dolor. Unas horas más tarde vi en medios que el ministro de Justicia dio la orden de desvincular a todas las jefaturas de la institucionalidad que nos dio esa certeza: Plan Nacional de Búsqueda. Yo le pregunto: ¿tendré que esperar 30 años más?

Miski Peralta Rojas

Investigadora y docente universitaria