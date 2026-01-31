Restaurar a Baquedano

SEÑOR DIRECTOR:

El avance de las obras en Plaza Baquedano es una señal positiva para la ciudad. Sin embargo, el mayor corolario de este proceso es la reposición de la escultura ecuestre del general Baquedano, obra de Virginio Arias, parte constitutiva del conjunto urbano y simbólico del lugar desde hace casi un siglo. El prolongado conflicto del sector no se explica por el monumento ni por su diseño urbano original, sino por problemas estructurales de seguridad, deterioro y pérdida de diversidad de usos del barrio.

Insistir en que la escultura es el origen del conflicto desplaza el foco del problema real. La recuperación de este eje de Santiago exige una mirada integral y restaurativa: avanzar en la restauración de San Borja, de la Iglesia de la Vera Cruz, seguir mejorando el Parque Forestal y consolidar hitos culturales ya recuperados, como la notable Sala de la Universidad de Chile en Vicuña Mackenna 20, que ha devuelto vida académica y cultural al sector.

En ese marco, iniciativas como el monumento a Gabriela Mistral, el Museo Violeta Parra, el Centro de Extensión del Instituto Nacional o la próxima ampliación del GAM no compiten entre sí ni sustituyen símbolos, sino que se complementan, generando contrapuntos que enriquecen la lectura urbana y patrimonial del lugar.

Más que una mal llamada “batalla simbólica”, lo que se juega es la capacidad de restituir el espacio público para las personas. Restaurar, reponer y recomponer —con criterio urbano, patrimonial y social— debiera ser la consigna para este sector emblemático de Santiago.

Carlos Maillet Aránguiz

Arquitecto

Profesor Asociado USS