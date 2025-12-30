SEÑOR DIRECTOR:

Salud universal consiste en que todas las personas tengan acceso a servicios de calidad en promoción, prevención, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos, cuando y donde lo necesiten, sin sufrir dificultades financieras, garantizando equidad y sin discriminación por raza, género, estatus o ubicación.

Esto, que parece algo inalcanzable, fue lo que sucedió durante la pandemia de coronavirus. Hubo normas de promoción y protección que acogió toda la población para evitar el contagio, incluyendo las cuarentenas; los casos se detectaron con exámenes PCR masivos y vacunas universales. Para la atención de salud, se dispuso de los recursos públicos y privados, para garantizar que a nadie le faltase atención médica, hospitalización y luego recuperación.

Pasada la pandemia, se retornó al sistema de salud segmentado público y privado, con acceso separado para cada patología, con precios diferentes según tratamiento, lugar de atención, tipo de profesionales, establecimientos con diferentes tecnologías. Todo esto, sin considerar que el problema de las enfermedades crónicas y del envejecimiento son una pandemia más permanente y grave que el coronavirus, si consideramos el número de personas afectadas y su mortalidad.

Chile gasta entre un 9 a 10,5% del Producto Interno Bruto (PIB) en salud, sumando el gasto público de 6% y privado, con un importante gasto del bolsillo de las personas. Este 10% del PIB es lo que gastan en salud, con un PIB total más alto, países como Canadá, España, Alemania, Francia, Australia, Nueva Zelanda, Corea del Sur, países bajos y nórdicos. Con este gasto en salud y con la infraestructura, tecnología y recursos humanos de los sectores público y privado, se podría lograr un acceso universal a la salud, tal como sucedió en la pandemia.

Fernando Vio del Río