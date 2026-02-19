Seguridad a medias

SEÑOR DIRECTOR:

La seguridad no admite medias tintas. Y Chile no quiere autoridades amarillas en el tema más importante hoy para las familias.

No se puede tener un estándar duro para perseguir el delito y, al mismo tiempo, un estándar blando cuando se trata de los propios nombramientos.

La Ley 20.880 es clara: las declaraciones de intereses deben ser completas y veraces, incluyendo participaciones en sociedades. No es una formalidad, es una herramienta para prevenir conflictos de interés y proteger la confianza pública.

Si existen antecedentes públicos de vínculos societarios que no fueron debidamente consignados, eso no es una diferencia política menor, es un cuestionamiento serio al cumplimiento del estándar de probidad que la ley exige.

La Subsecretaría de Seguridad no puede comenzar con zonas grises. Maneja información sensible, coordina con el sistema penal y lidera políticas frente al crimen organizado. Ese cargo exige autoridad moral incuestionable.

Insistir en el nombramiento, pese a las dudas, instala un doble estándar: firmeza para algunos, flexibilidad para otros.

La seguridad de los chilenos no puede quedar sujeta a favores políticos ni a equilibrios circunstanciales. No se puede exigir rigor a los ciudadanos y relativizarlo en casa.

En seguridad, no hay espacio para amarillos; hay espacio para cumplir la ley sin excepciones.

Ricardo Celis Araya

Senador electo por La Araucanía