Seguridad hídrica
SEÑOR DIRECTOR:
En la Expo Agua, que se acaba de realizar, se habló de Biociudad, Organismo de Cuenca y Región Metropolitana, pero todo pareció centrarse en la ciudad de Santiago.
Río abajo del Mapocho -en Peñaflor, Talagante, El Monte, Melipilla, hasta San Antonio- vivimos comunas rurales que, con 8 m³/s de reúso de aguas servidas tratadas, sostenemos un virtuoso ciclo hidrológico y de vida que no se puede ignorar. Si de verdad buscamos seguridad hídrica, la mirada debiese abarcar toda la cuenca y su ciclo completo: de cordillera a mar.
Pablo Sahli Illanes
Presidente de la Junta de Vigilancia del Río Mapocho Última Sección
