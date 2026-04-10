Transantiago

SEÑOR DIRECTOR:

Ante las críticas recibidas por los mayores tiempos de espera de los usuarios del transporte público capitalino, el ministro de Transportes aclaró por redes sociales que aún no se implementa ningún ajuste operacional.

Primero, llama la atención que a tan poco andar la sensación de los usuarios haya cambiado tanto. Es urgente, por tanto, que exista una revisión de procesos y decisiones en los mandos técnicos a cargo de la operación del sistema.

Segundo, valdría la pena al menos cuestionar el impacto que podría tener el anunciado ajuste.

Roberto Flores

Ingeniero civil industrial