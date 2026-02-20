SEÑOR DIRECTOR:

La propuesta de permitir que los taxis colectivos operen con vehículos tipo van, de mayor capacidad, abre un debate que va más allá del número de pasajeros. No se trata solo de sumar asientos, sino de definir qué estándar de transporte intermedio queremos para Chile en las próximas décadas.

Desde una mirada técnica, la medida puede tener sentido en contextos urbanos o periurbanos donde la demanda supera la capacidad del colectivo tradicional. Sin embargo, su mayor valor está en aprovechar esta discusión para actualizar el marco regulatorio vigente bajo el Decreto Supremo N° 212. Autorizar vans sin modernizar el reglamento podría traducirse en una expansión operativa sin mejoras sustantivas en calidad.

Una actualización debería incorporar exigencias en tres dimensiones. Primero, seguridad: establecer estándares mínimos de seguridad activa y estructuras certificadas. El transporte público intermedio no puede operar con exigencias inferiores a las que hoy predominan internacionalmente.

Segundo, eficiencia energética: regular por cilindrada es un criterio obsoleto frente a una flota donde conviven tecnologías diversas. El reglamento podría avanzar hacia límites de consumo o emisiones por kilómetro, facilitando la incorporación progresiva de vehículos más limpios.

Tercero, profesionalización y digitalización: integrar telemetría básica, registro digital de viajes y trazabilidad permitiría fortalecer la fiscalización y mejorar la planificación.

Donde la medida adquiere mayor sentido es en zonas rurales. En comunas de baja densidad, el taxi colectivo cumple un rol estructural de conectividad hacia centros urbanos, hospitales y establecimientos educacionales. Vehículos de mayor capacidad pueden optimizar costos en trayectos largos y fortalecer la conectividad territorial.

La discusión no debiera centrarse solo en autorizar vans, sino en modernizar el estándar del transporte colectivo menor, especialmente como herramienta clave para la conectividad rural del país.

Paula Bunster Raby

Presidenta Comisión de Transportes Colegio de Ingenieros de Chile