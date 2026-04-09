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    Política

    Mariano Fernández y candidatura de Bachelet: “Somos siete excancilleres reemplazando la negligencia del gobierno”

    El exministro de RR.EE. y exembajador ante Estados Unidos fue entrevistado en el programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción, por Francisco Artaza y Rodrigo Álvarez. Sobre la postulación de la exmandataria a la Secretaría General de la ONU -para la cual están trabajando excancilleres como un grupo de apoyo-, asegura que es "la candidata favorita" y lamenta cómo "están tratando" a la expresidenta "cercanos al gobierno".

     
    El excanciller Mariano Fernández. Foto: Pedro Rodríguez.

    ¿Cómo se entiende esta tregua, este alto al fuego que da Donald Trump a Irán?

    Cuando tú estás en un conflicto abierto como el que tienes es muy difícil llegar a la verdad de lo que está ocurriendo. Tú no sabes por qué se instaló la tregua cuando faltaban horas para el bombardeo. Hay una respuesta iraní que si uno la mira bien, es bastante conveniente para Irán. Entonces uno dice, ¿era esto aceptable para Estados Unidos? Creo que lo importante realmente es que el presidente Trump le está haciendo un daño muy significativo a Estados Unidos, está impulsando una doctrina autoritaria de que aquí mandan los que tienen poder y, por lo tanto, los autoritarios del mundo están felices con Trump y los demócratas del mundo están preocupados con Trump (...) Porque el Presidente de EE.UU., la primera potencia del mundo, está transformando el mundo, con ley internacional, derecho internacional y reglas, en un mundo de poder desnudo. Y el mundo de poder desnudo siempre ha terminado en conflicto grave.

    ¿Qué tan plausible era realmente que Trump pudiese escalar más el conflicto?

    Aquí lo que podemos tener dentro un tiempo es a Donald Trump acusado en tribunales por genocidio, porque lo que dijo, técnicamente él anuncia un genocidio, con precisión. Otras veces se comete el genocidio, aquí se anuncia. Lo grave, y creo que esta es la manera de mirar este asunto, es que Irán tiene un régimen teocrático, retrógrado, fatal, y está el pueblo iraní empezando a levantarse. ¿Qué es lo que ha hecho Donald Trump? Tiene convertido a los iraníes en víctimas de guerra y a los ayatolás mandando en su país sin nadie que se atreva a levantar la cabeza, porque cuando tú eres atacado desde el exterior aparece un patriotismo que nadie se imagina que tiene ningún país (...) Las dictaduras militares latinoamericanas siempre estuvieron amenazando con guerra externa porque eso da cohesión interna. Aquí Trump le ha regalado la cohesión interna a la dictadura iraní.

    ¿Qué costo político interno va a tener Trump?

    Supongo que va a haber un costo grande y tengo la impresión, por conversaciones que he tenido con gente, periodistas, sobre todo amigos en Estados Unidos, de que se está produciendo una reorganización demócrata -no puedo confirmarlo- y que están calculando dónde más le duelen votos a Trump y a los republicanos para poder lograr una mayoría que busque lo que se llama un impeachment, una acusación, eso está circulando en la prensa de Estados Unidos.

    ¿Qué tan fracturada está la relación de Trump con su base más dura?

    No tengo la información como para dar una respuesta precisa. Lo que sí me ha llamado mucho la atención es que generales en retiro o que han sido convocados a retiro están asumiendo un lenguaje extremadamente severo, diciendo que el compromiso, el juramento, es a la Constitución, no un señor que es un dictador, un tirano o un presidente.

    ¿Cómo queda parado Trump en el entorno global?

    Él tiene felices a los autoritarios. Qué mejor para Xi Jinping que tener al frente, en la democracia más importante del mundo, que es como el adversario ideológico, a un señor que mira las cosas como las han mirado los gobernantes chinos desde hace muchos siglos.

    Desde su perspectiva, ¿va a haber un reordenamiento global? Se lo pregunto por las probabilidades que tenga Michelle Bachelet de hacer cambios en la ONU.

    Claro, especialmente cuando el actual presidente de los EE.UU. dice “a mí no me interesa el derecho internacional, me importa mi moral y mis decisiones.” Eso es el epígono del retroceso a las cavernas de la vida internacional. Yo supongo, y como estamos acompañando a la presidenta Bachelet en su campaña, porque somos siete excancilleres que estamos reemplazando la negligencia del gobierno chileno, ella está trabajando justamente en todo esto y ha encontrado apoyo. Hay un movimiento tranquilo, sereno. El hecho del patrocinio de Brasil y México, que están sumamente activos, cumpliendo todas las funciones de ser los jefes de campaña de una candidata. Entonces el 21 de abril Michelle Bachelet se presenta en Naciones Unidas (...) El argumento principal del gobierno fue que no se va a apoyar porque había muchos candidatos. En la elección anterior fueron 13 candidatos y no hubo ningún obstáculo para elegir. Hoy día hay tres.

    Bachelet lleva mucho tiempo conversando con autoridades, países. ¿Cuál es el sentir a nivel mundial en torno a lo que está pasando?

    Michelle Bachelet es la candidata favorita. Mire la encuesta de PassBlue, que la coloca en la vanguardia, porque los prerrequisitos que tiene ella, de haber sido ministra de Defensa, cuando el tema de las Naciones Unidas es paz y seguridad, dos veces presidente de la República, pero muy exitosa. Yo lo viví porque estaba a cargo de las tropas de Naciones Unidas en Haití y Michelle Bachelet estaba organizando ONU Mujeres. Viví el éxito que ella tuvo (...) lo que hizo que Ban Ki-moon, cuando salió por segunda vez, le pidió inmediatamente ser la alta comisionada de Derechos Humanos. Y si uno mira el récord de Bachelet como alta comisionada y lo compara con cualquier otro, es incomparable. Estuvo en condiciones de emitir los informes sobre China, Venezuela, sobre un montón de países africanos que otros siempre prefirieron no involucrarse.

    Usted habla de “negligencia” del gobierno. ¿Cuánto cree que puede ayudarle o no que le quitaran el apoyo?

    He escuchado distintas cosas. Una, lamentable que el gobierno, con la candidata en vanguardia, no solamente no la apoye, sino que la traten de la manera cómo la están tratando los cercanos al gobierno. Las palabrotas, la vulgaridad y esto de que los exdiplomáticos, en funciones, hayan dicho que esto es una candidatura del grupo Puebla.... En los gobiernos de la Concertación nosotros les pedimos la renuncia a embajadores que eran cercanos a la Concertación por palabras que no corresponden a los embajadores, que son los de un país y no pueden permitirse desvaríos. Aquí, tres señores, en una declaración del Instituto Libertad, dicen: “Esta es la candidatura del grupo Puebla”, que es una insolencia mayor con una expresidente de la República dos veces, que ni siquiera es miembro del grupo Puebla. En otra parte escuché: “Menos mal que no la apoya”, porque en Europa ven al gobierno del Presidente Kast de ultraderecha.

    Más sobre:Desde la RedacciónEstados UnidosDonald TumpMichelle BacheletMariano FernándezONU

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