Voto voluntario de adulto mayor

SEÑOR DIRECTOR:

En la elecciones recién pasadas fui delegado electoral del Liceo Doctor Juan Verdaguer Planas de Recoleta, y pude constatar in situ el gran esfuerzo que hacen muchos adultos mayores, con movilidad reducida para poder votar, el calor les afecta mucho y el voto asistido no es la solución, pues de igual forma el desgaste en algunos casos es inhumano. Sería importante analizar que los mayores de 85 años su voto sea voluntario, ya que se deben considerar que también ralentizan el proceso, con un universo de votantes cada vez más alto.

Iván Olivares Lopetegui