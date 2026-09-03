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    Club la Tercera

    Venta de Bodega Casa Donoso: hasta 50% de descuento y un 10% adicional para suscriptores

    Celebra estas Fiestas Patrias con la Venta de Bodega de Viña Casa Donoso: encuentra vinos con hasta 50% de descuento y accede a un 10% adicional exclusivo para suscriptores de La Tercera al comprar online.

     

    Septiembre se vive alrededor de una mesa compartida: empanadas, asados, conversaciones largas y brindis que celebran nuestras tradiciones. Para acompañar esos encuentros, Viña Casa Donoso presenta su Venta de Bodega Fiestas Patrias, una oportunidad especial para abastecerse con anticipación y elegir vinos para regalar, compartir o guardar en la cava.

    Durante esta campaña, encontrarás una selección de etiquetas con hasta 50% de descuento. La propuesta reúne alternativas para distintos momentos y gustos: desde vinos reserva y cepas ideales para acompañar aperitivos o tardes de primavera, hasta ensamblajes y etiquetas de mayor estructura para una celebración dieciochera.

    Beneficio Club La Tercera:

    Además, los suscriptores de La Tercera acceden a un beneficio exclusivo: un 10% de descuento adicional sobre los precios ya rebajados de la Venta de Bodega. Para hacerlo efectivo, sólo debes ingresar el código que te entregamos al final de esta nota, que debes incluirlo al finalizar tu compra en la tienda online de Casa Donoso.

    Es una oportunidad por tiempo limitado para preparar tus celebraciones de Fiestas Patrias con vinos del Maule y aprovechar un ahorro especialmente atractivo. La tienda ofrece despacho a todo Chile, con costos que se informan según la dirección seleccionada al momento de comprar.

    Visita la Venta de Bodega Fiestas Patrias de Casa Donoso, elige tus etiquetas y no olvides aplicar tu código exclusivo antes de pagar.

    Descuento del 10% sobre precio oferta Casa Donoso aplica ingresando el código exclusivo para suscriptores de La Tercera en https://tiendacasadonoso.cl/collections/venta-de-bodega-fiestaspatrias. Válido del 02/09/2026 al 20/09/2026. Venta, despacho, calidad y garantía de exclusiva responsabilidad de Viña Casa Donoso SpA. La Tercera actúa únicamente como medio difusor”

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