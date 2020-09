A propósito de Benedetti

Mario Benedetti murió en 2009, pero cuando dicen que dejó de existir se equivocan. En 1999, cuando ganó el Premio Reina Sofía de poesía, dijo que el siglo XX fue el tiempo “del progreso técnico y científico, egoísmo y vergonzoso desarrollo de la injusticia social. La globalización política y económica está en boca de todos, pero nadie habla de la globalización de la hipocresía y de la frivolidad”. Cuando nació, un 14 de septiembre de 1920 en Paso de los Toros, Tacuarembó, sus padres le dieron cinco nombres: Mario Orlando Hamlet Hardy Brenno. Benedetti fue cuentista, novelista, dramaturgo, ensayista, periodista y sobre todo poeta. Publicó más de ochenta libros. Algunos de ellos importantes. Como las novelas La tregua y Gracias por el fuego, el volumen Antología poética y El olvido está lleno de memoria, donde plasma algunas de sus ideas más personales en forma de versos. Hay, sin embargo, otros dos libros que sobresalen. Dos libros en que publicó algunos de sus más conocidos poemas de amor: Poemas de oficina y Poemas de otros, donde se lee: “Mi táctica es/ mirarte/ aprender como sos/ quererte como sos mi táctica es/ hablarte/ y escucharte/ construir con palabras/ un puente indestructible mi táctica es/ quedarme en tu recuerdo/ no sé cómo ni sé/ con qué pretexto/ pero quedarme con vos mi táctica es/ ser franco/ y saber que sos franca/ y que no nos vendamos/ simulacros/ para que entre los dos/ no haya telón/ ni abismos Mi estrategia es/ en cambio/ más profunda y más/ simple Mi estrategia es/ que un día cualquiera/ no sé cómo ni sé/ con qué pretexto/ por fin me necesites”.