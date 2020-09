Charles Manson: la influencia musical en el asesino más famoso de la cultura pop

El 10 de agosto de 1969, el New York Times comunicó en su portada el asesinato de Sharon Tate, una de las actrices más recurrentes en los medios masivos de la época. El cuerpo de la joven de 26 años —conocida por interpretar a Jennifer North en Valley of the Dolls (1967) y por llevar un embarazo de ocho meses— fue descubierto junto a los cadáveres de otras cuatro personas, quienes se encontraban en la casa que ella y su esposo, el director Roman Polanski —quien se encontraba en Londres para los preparativos de una nueva película—, alquilaron en las afueras de Beverly Hills. Mientras tanto, el mismo día en que se dio a conocer la noticia, el empresario Leno LaBianca y su esposa Rosemary fueron asesinados en su residencia de Los Ángeles, en la cual se escribieron mensajes como “Death to the pigs” (muerte a los cerdos) y “Healter Skelter (sic)” en las paredes, con la sangre fresca de la pareja.

Este último, hace referencia a "Helter Skelter", una de la canciones de The White Album (1968) de The Beatles. Más tarde, se descubrió que los crímenes fueron cometidos por "La Familia", una secta dirigida por Charles Manson, quien ya acumulaba numerosos antecedentes desde su adolescencia.

La agrupación vivía en el Rancho Spahn, una área montañosa de Los Ángeles que solía ser ocupada como set de filmación para películas de vaqueros. Ahí llegaron en 1968, es decir, el mismo año en que se lanzó el décimo álbum de estudio del conjunto británico. Manson estaba obsesionado con la interpretación propia de que el disco representaba una futura revolución racial, en la que los afroamericanos se enfrentarían al poder blanco, para después elegirlo a él como su líder. Manson estaba convencido de que era el nuevo Jesucristo, postura que, según han relatado exintegrantes de La Familia, facilitaba el control sobre sus seguidores.

Marzo de 1968: el primer encuentro

Dennis Wilson, baterista de The Beach Boys, maneja por la carretera de Sunset Strip, cuando dos mujeres lo detienen para que el músico las acerque a su destino. En el camino, las dos jóvenes le comentan sobre Charles Manson, un hombre dotado de sabiduría y conocimiento, quien ha vivido innumerables experiencias en su búsqueda espiritual. Días más tarde Wilson vuelve a su hogar durante la madrugada, instancia en donde se le acerca un hombre barbudo y de poco más de 1.5 metros de estatura. Asustado, el músico de surf rock observa cómo este se arrodilla a besar sus zapatos, para luego invitarlo a él y a un grupo de personas —la mayoría mujeres— a entrar en su mansión. El percusionista aún no sabe que esa será la primera de numerosas fiestas junto a la secta, mientras que Manson no sospecha que será despojado de una de sus creaciones más preciadas.

La puñalada de Dennis Wilson

El primer álbum de Charles Manson, titulado Lie: The Love and Terror Cult (1970), fue grabado entre 1967 y 1969. Su carátula consiste en una parodia de la portada que la revista Life publicó en su edición del 19 de diciembre de 1969, año en que se cometieron los asesinatos en las residencias de Sharon Tate y Leno LaBianca. En este se incluyen trece canciones, entre las cuales destaca "Cease to Exist", una composición que Dennis Wilson se atribuiría —con el título "Never Learn Not to Love"— para el álbum 20/20 (1969) de The Beach Boys, sin otorgar los créditos correspondientes a Manson. Por su parte, el baterista estaba molesto con el líder de la secta, debido a que este introdujo a sus seguidores de manera permanente en su mansión, lo que le significó una pérdida de elevadas cantidades de dinero, según afirma Tom O'Neil en el libro Manson: la historia real (2019).

El 22 de abril de 1971 fue trasladado hacia la prisión estatal, lugar en donde sería condenado a pena de muerte, pero tras declararse esta inconstitucional, Manson debió someterse a cadena perpetua hasta su muerte en noviembre de 2017. En la cárcel, el criminal más famoso de la cultura pop registró sus canciones e improvisaciones en una grabadora, a través de la cual dio origen a rarezas como White Rasta (1983) y Poor Old Prisoner Boy (1989). Asimismo, miembros de su secta publicaron The Family Jams (1997), un disco escrito por su líder, pero en el cual no participó en las grabaciones. De esta manera, sus discípulos rindieron tributo al autor intelectual de uno de los episodios más oscuros en la historia del crimen serial.