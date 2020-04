Efecto encierro: Netflix triunfa y el resto dosifica

Sediento de triunfo y poco amigo de las caídas, Michael Jordan era un ganador innato, como vuelve a mostrar la fascinante serie documental The last dance. En distintos ámbitos, no muy diferente es lo que rodea por estos días a Netflix, la plataforma que estrenó la producción deportiva este lunes y vive probablemente su semana más estelar en mucho tiempo. Especialmente luego que ayer revelara que agregó 15,77 millones de nuevos suscriptores en el mundo durante el último trimestre, un incremento que excedió todas las expectativas: antes de la pandemia, había estimado a sus inversores un aumento de 7 millones.

El anuncio ratificó la buena salud de la plataforma de streaming en el confinamiento, aunque con un matiz: la inminente recesión económica y la paralización de Hollywood, que ha suspendido las grabaciones de títulos como Stranger things o The Witcher, obligó a la compañía a señalar que “en nuestros más de 20 años de historia nunca hemos visualizado un futuro más incierto o inquietante”.

Por lo pronto, a los 182,9 millones de suscriptores que ostenta les ofrece una parrilla de novedades sólida, casi pensada para el encierro. Hoy, sin ir más lejos, debuta Los hermanos Willoughbys, una cinta que confirma que la plataforma va en serio en la animación. También en películas, el viernes salta al servicio Misión de rescate, un filme de acción con Chris Hemsworth.

Su apuesta de series probablemente vivió su punto más alto ayer -con el arribo del último capítulo de la quinta temporada de Better call Saul-, pero hay contundencia en el resto de las producciones. Mañana vuelve la mexicana La casa de las flores, con los episodios que dan cierre a la historia del clan De la Mora, y el viernes regresa Ricky Gervais con su amarga comedia After life. Aunque por ahora todos los focos están en la serie de Jordan, que abrochó récords en EE.UU., donde se exhibe por ESPN los domingos, siendo el documental de mayor audiencia de la cadena. En Chile es actualmente el contenido más visto de Netflix, algo que no hubiera sido posible de haberse mantenido el plan que había antes de la pandemia, de lanzarla en junio.

Ante la arremetida de la compañía, el resto dosificó. Ayer Amazon estrenó la comedia Ana, serie autobiográfica de la actriz Ana de la Reguera, mientras que Apple TV+ va con dos títulos fuertes este viernes: Defending Jacob, un drama familiar con Chris Evans, y Beastie Boys story, el documental de Spike Jonze sobre el trío. Ayer además se confirmó que Disney+ trabaja en el tercer ciclo de The Mandalorian y que el servicio HBO Max -con el contenido de Warner, TNT, HBO y TCM- debutará el 27 de mayo.

Los estrenos estelares que trae esta semana

Misión de rescate

Chris Hemsworth encarna a un mercenario en medio de una peligrosa misión. Llega el viernes a Netflix y, ante el cierre de los cines, es lo más parecido a un blockbuster en estos días.

Los hermanos Willoughbys

Tras la nominación a los Oscar de La leyenda de Klaus, Netflix lanza hoy su segundo largo animado, centrado en cuatro hermanos que envían lejos a sus fríos padres e inician su propia aventura.

Beastie boys story

Este viernes llega a Apple TV+ el elogiado documental sobre el histórico trío, retratado por Spike Jonze (Her) y con los testimonios de sus sobrevivientes, Mike Diamond y Adam Horovitz.