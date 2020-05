La brutal revelación de Ian Anderson: “Sufro de una enfermedad pulmonar incurable”

“Voy a contarte algo que nunca antes le dije a nadie en público -anunció Ian Anderson, el histórico líder de Jethro Tull- estoy sufriendo de una enfermedad pulmonar incurable que me diagnosticaron hace un par de años”.

Esta fue la revelación que el músico (de 72 años) se animó a detallar en la entrevista que concedió al programa de The Big Interview de Dan Rather, el que se transmitirá hoy a las 20.00 horas locales (21.00 en Chile, 22.00 en Argentina), en AXS TV.

Una vez también explicó su enfermedad, conocida por las siglas EPOC (enfermedad pulmonar obstructiva crónica). “Tengo lo que se llama exacerbaciones: períodos en los que tengo una infección que se convierte en bronquitis severa, lo que me provoca que durante un período de tal vez dos o tres semanas me es realmente difícil salir al escenario y tocar”.

Anderson, quien pasa la cuarentena en su casa en el suroeste de Inglaterra, agregó que de momento, el mal no se ha vuelto invalidante para él. “Todavía no está en el punto en que afecta mi vida cotidiana, todavía puedo correr hacia el autobús (...) crucemos los dedos, llevo 18 meses sin exacerbación y estoy tomando medicamentos. Si me mantengo en un ambiente razonablemente libre de contaminación en términos de calidad del aire, lo puedo llevar bien".

“Pero mis días están contados”, agregó.

Cuando se le preguntó como estaba llevando la enfermedad, Anderson señaló que la clave era la constancia- “Combate todo el tiempo, sigue usando la mayor cantidad de energía pulmonar que tengas la suerte de tener y llévala al límite todo el tiempo”.

“En el momento en que te acomodas y dices: ‘No puedo seguir haciendo esto’, ahí entras en una pendiente resbaladiza. La respuesta es seguir presionando ".

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la EPOC es una enfermedad de evolución lenta, cuya sintomatología se caracteriza por la disnea (dificultad para respirar), la tos crónica y la expectoración (expulsión de secreciones mediante la tos o el carraspeo).

Su principal causa es la exposición al humo del tabaco (fumadores activos y pasivos), y cuenta entre sus factores de riesgo el contacto permanente con aire contaminado, tanto de interiores como de exteriores. Y aunque es incurable, un tratamiento médico puede contribuir a sobrellevarlo y a disminuir el riesgo de muerte. Las cifras de la OMS señalan que en 2015 la enfermedad provocó el deceso de 3,17 millones de personas en todo el mundo, lo cual representa un 5% de todas las muertes registradas ese año.

Precisamente, Anderson explica que fue la exposición a las máquinas de humo durante los shows de su banda, lo que provocó el mal que podría llevarlo a la tumba. “Pasé 50 años de mi vida en el escenario entre esas cosas miserables que llamo máquinas de humo”, aseguró. “Hoy, se les conoce cortésmente como ’peligrosos’, como si de alguna manera fueran inocentes y no dañen sus pulmones. Pero realmente creo que es una parte muy importante del problema que tengo”.