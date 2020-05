Scott Derrickson dirigirá la secuela de Labyrinth

Labyrinth, la cinta de Jim Henson estrenada en 1986 que tuvo a David Bowie como protagonista, vuelve a la vida en la mano de otro director.

Según reporta Deadline -y de acuerdo a la confirmación del mismo director-, Scott Derrickson dirigirá la secuela de la cinta fantasía.

Derrickson, quien estuvo tras la dirección de El exorcismo de Emily Rose, Siniestro y Doctor Strange, tomará el relevo para continuar la historia que vio la luz a mediados de los 80′, con Lisa Henson -hija de Jim Henson- como productora.

Jim Henson company será la productora a cargo de esta segunda parte y tendrá a Maggie Levin como guionista (escritora de la serie Into the Dark: My Valentine de Hulu).

Labyrinth contó con la producción ejecutiva de George Lucas, y tuvo como co-protagonista a una joven Jennifer Connelly interpretando a Sarah, quien debía rescatar a su pequeño hermano del Rey Golbin -interpretado por David Bowie.

En entrevista con Bravo en 1987, el hombre de “Heroes” destacó la fantasía y reconoció su pasión por ese género. “Amo la magia, el misterio. Jim Henson, George Lucas y yo, supimos desde el principio que yo interpretaría a Jareth”, dijo el cantante británico fallecido en 2016.

En una entrevista realizada en febrero de 1987 para la revista francesa Ecran Fantastique, Henson agregó: “Como supimos desde el principio que él [Jareth-Rey Golbin] tendría que cantar, pensamos que sería genial usar la música rock en una cinta de fantasía, y nuestra opción era obvia: David es uno de los mejores, por no decir el mejor, cantante/actor del momento, y tiene la ventaja de ser seductor, amenazante y aterrador”, relató el cineasta un año después del debut de Labyrinth en los cines.

Mira a continuación un tráiler de la cinta originalmente estrenada en 1986, cuya secuela estará a cargo de Scott Derrickson.