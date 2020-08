Realidad versus ficción: los errores de Hollywood al mostrar partos

hace 57 minutos

Juno, Ligeramente embarazada, Friends, How I met your mother, Sex and the city… Ejemplos hay muchos, y cómo no, si los nacimientos son parte de la vida misma, es inevitable que sea retratado en el cine y la televisión. Sin embargo, el dar a luz no es tan escandaloso ni limpio como se muestra en pantalla.