Song Machine: Gorillaz y su maquinaria de canciones en tiempos extraños

Han pasado tres años desde que Gorillaz publicó Humanz (2017), disco que fue promocionado a través de una aplicación de realidad alterna, a través de la cual los usuarios podían explorar el universo de los personajes. A través de teléfonos celulares, el antecesor de The Now Now (2018) permitía interactuar en un formato virtual.

El proyecto liderado por Damon Albarn y el ilustrador Jamie Helwett es conocido por expandir los límites de la tecnología en la esfera musical, hasta el punto en que la agrupación integrada por 2-D, Noodles, Murdoc Niccals y Russel Hobbs cobra relevancia por sí misma frente a sus espectadores.

Gorillaz

En su última publicación, titulada Song Machine, Season One: Strange Timez (2020), probaron una estrategia distinta para difundir su nuevo material. Subieron videos periódicamente a Youtube, en donde, a través de entrevistas y animaciones, presentaron a los invitados que participan en el nuevo álbum publicado hoy.

Entre ellos figuran los británicos Eltohn John, Robert Smith de The Cure y Peter Hook de New Order, y los estadounidenses St. Vincent y Beck.

—Todas las canciones tienen su historia y creo que eso es finalmente lo lindo de hacer música: nunca sabes dónde van a terminar, qué va a hacer cada quién y ahí está la magia de todo esto —, comentó el vocalista de Blur en una reciente entrevista con Culto. Misma instancia en la que asegura que “Pink Phantom” está inspirada en el Bentley rosado del hombre de “Tiny Dancer”, al cual tuvo la oportunidad de subir cuando tenía apenas siete años.

Este 23 de octubre, Gorillaz publicó el disco oficialmente a través de sus plataformas de streaming y con el respaldo del sello Parlophone. La obra posee un total de 12 temas, a los que se le suman 5 en su edición de lujo.

Por su parte, los periódicos británicos The Guardian y The Independent calificaron la producción con 4 de 5 estrellas, mientras que Consequence of Sound la define como “diversa, vibrante, juguetona y superficial como se podría esperar”.

Albarn dijo a Culto que ya tiene preparado un tema para el siguiente álbum del grupo, el cual será una continuación del ya presentado. De la misma manera, planea expandir su universo creativo hacia el mundo del cine.

—La temporada dos estará con ustedes más temprano de lo que imaginan y después tenemos un acuerdo para hacer una película con Netflix.

A pesar de que Song Machine, Season One: Strange Timez ya fue publicado en su totalidad, la banda seguirá con un programa radial que transmitirán exclusivamente a través de Apple Music; en el cual abordarán entrevistas y conversaciones sobre diversos temas.

Ya puedes escuchar el primer capítulo en este link.