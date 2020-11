Gangs of London: la última joya de la TV británica

“Recuerdo haber leído el guión y pensar: ¿voy a morir en esta escena? No, está bien, sobrevivo. ¿Voy a morir en esta otra?”. Prácticamente cualquier actor de Game of thrones podría haber sido autor de esa frase durante las ocho temporadas que duró la ficción. Pero la serie de HBO sólo funciona como útil paralelo para otra producción aclamada por la crítica estrenada este año: Gangs of London, una radical historia de mafia ambientada en la Inglaterra actual.

El responsable de la sentencia inicial, el actor Ṣọpẹ Dìrísù (29), la define a Culto como una “experiencia completamente nueva”. Y sus palabras, en vez de responder a un entusiasmo desmedido, guardan razón a la luz de los nueve episodios de la ficción creada por el director Gareth Evans (The raid), una inmersión en un universo de facciones en conflicto, tipos despiadados y escenas de acción brutales que llega este domingo a la plataforma Starzplay.

En esa trama Dìrísù encarna a Elliot Finch, un hombre que busca ganarse la confianza de Sean Wallace (Joe Cole), el heredero de un poderoso clan que acaba de perder a su padre en un crimen que desestabilizó a la ciudad. “Elliot tiene predilección por las situaciones difíciles. Y no siempre sale mejor”, apunta.

El actor dice que conocía de cerca el cine de Evans –cerebro de la producción junto a Matt Flannery, su director de fotografía habitual–, por lo que en un inicio no se asombró por las recargadas dosis de violencia de la historia.

“Dicho esto, después de haberla visto con mi familia, definitivamente hay algunas secuencias en las que estoy yo mismo que me tenían muy preocupado por la gente en pantalla (se ríe), aunque sabía cómo iba a terminar la pelea. Es tan atractiva, hermosa y cautivadora que me las arreglé para olvidar lo que iba a suceder y que realmente estaba en esa escena”, explica.

También protagonista de la elogiada película de terror Su casa (Netflix), el británico cuenta que pasó cerca de un mes estudiando las perfectamente coreografiadas escenas de acción de la serie y sumó a su estudio libros, para familiarizarse “con el inframundo del crimen y cómo la gente se mueve a través de él. Eso fue muy divertido. Algunos fueron más útiles que otros, pero fue una gran fuente de inmersión profunda en ese mundo”.

Añade otro ingrediente al éxito de la producción: “Todos (en la serie) son directores de cine, así que realmente están aportando un elemento cinematográfico a Gangs of London”. Un punto que comienza por Evans y Flannery, aquí en su debut televisivo. “Estuvieron investigando este proyecto durante años antes de que pudiéramos filmarlo. Y creo que la especificidad ayuda a crear cosas realmente nuevas. Ambos tienen una imaginación increíble”.

La ficción debutó en Gran Bretaña al inicio de la pandemia, en abril, consolidándose tempranamente como uno los hitos de la TV de 2020. Lo hizo junto a la miniserie Normal people, estrenada con tres días de diferencia.

“Vi Normal people y es un trabajo excelente y hermoso. Son muy, muy diferentes, pero ambas tienen méritos. Creo que ambas tuvieron mucha suerte de salir justo cuando el mundo se cerraba, porque todos estaban en sus casas para verlas”, comenta Dìrísù.

Sobre las comparaciones con Game of thrones, indica: “Es algo hermoso de escuchar. Esa serie fue tan exitosa durante muchos años, y puedo ver las comparaciones en términos del modo expansivo con el que se está contando la historia, y también las diferentes facciones y la lucha por el poder. Sólo espero que durante los años que vengan esta serie sea tan exitosa como Game of thrones”. Al menos contará con una oportunidad porque, tras convertirse en fenómeno, Gangs of London garantizó que tendrá una segunda temporada.