Pippa Bennet-Warner, actriz de Gangs of London: “La serie es adictiva. Siempre te tiene al borde del asiento”

La noche cae en Londres, y entre el ruido de los automóviles, los transeúntes agobiados, y los turistas encandilados, desde lo alto de un edificio pasan desapercibidos los alaridos de un hombre.

Desesperado, grita con fuerzas mientras cuelga arriesgando caer al vacío. Sean Wallace lo interroga y amenaza, y tras quedar insatisfecho con sus respuestas, decide rociarlo en gasolina y prenderle fuego.

Nadie se mete con la familia Wallace.

Gangs of London muestra una cara inusual de la capital inglesa. Ya no son el Big Ben, el Puente de la Torre o el Palacio de Buckingham los principales parajes de la serie, sino las oscuras calles, lo que se esconde en transacciones clandestinas y operaciones secretas.

Cuando Finn Wallace es asesinado, su familia inmediatamente desea encontrar al o los culpables y cobrar venganza. Sin embargo, en la compleja red mafiosa, hay encargos que entregar, negocios que concretar y contactos que mantener. Mientras algunos socios quieren seguir con sus operaciones, la familia mandante solo quiere que corra sangre.

Pippa Bennet-Warner, quien interpreta a Shannon Dumami en la ficción, nunca había trabajado en una serie de trama tan oscura. Sus comienzos fueron en el teatro musical y tuvo participaciones en las populares Doctor Who y Law & Order UK.

Si bien confiesa a Culto que se considera fanática de los relatos de Jane Austen, y últimamente pasa los días viendo la comedia francesa Call my agent; ahora, la actriz de 32 años, encarna a la hija de Ed Dumami, uno de los socios del fallecido líder gángster.

-Comenzaste en musicales como The Lion King y Caroline, y posteriormente tuviste roles en Doctor Who y Law & Order ¿Qué tan diferente fue trabajar en Gangs of London, un drama cargado de violencia, con la mafia como protagonista?

-Nunca había hecho algo que realmente estuviera tan cargado a la acción. Tampoco pensé que pudiese ser buena en el género de acción. Pero estar en esta producción que está llena de peleas y de violencia, es muy genial porque se sintió muy diferente a lo que suelo hacer. Y fue agradable también actuar como un personaje que es importante al interior de una intimidante familia gángster.

-¿Cómo describirías, en tus propias palabras, a Shannon Dumami?

-Ella es la hija de Ed Dumami, es hermana de Alex, y tiene un hijo llamado Danny. Shannon es fiera, es protectora, es leal, es hija de un gángster importante, por lo que es como una princesa, los ojos de su padre. Por otro lado, también está siempre muy preocupada por su hijo y su familia.

-¿Cómo preparaste tu personaje?

-Afortunadamente hicimos mucho trabajo previo y ensayos, sumando a los productores y guionistas para sumergirnos de lleno en las historias y trasfondos de cada uno. Tuvimos bastante tiempo para prepararnos, lo que no es muy usual, ya que en televisión generalmente no hay tanto tiempo para trabajar. Pero la producción nos permitió colaborar con los directores y guionistas para lograr cosas muy interesantes. Había cierta comodidad porque varios de nosotros ya nos conocíamos.

-¿Qué fue lo más más desafiante de tu papel?

-La relación que tengo en la serie. No quiero dar spoilers, pero sentí cierta responsabilidad para hacer que ESA relación se sintiera creíble. Sabía que los lazos románticos eran muy importantes porque por un lado hay muchas armas y violencia, pero por otra parte también necesitas una cuota de romance y sentimientos humanos. Sentía mucha responsabilidad en ese sentido. Necesitaba que todo eso fuera creíble y que los espectadores empatizaran con ello. No puedo decir con quién, pero fue ESA relación el aspecto en lo que puse mayor esfuerzo.

-¿Qué fue lo que más disfrutaste de tu trabajo en Gangs of London y por qué?

-Creo que fue trabajar con todos los actores y actrices, y realmente lograr un vínculo como elenco. Pienso que ir todos los días a trabajar, entrar a maquillaje, interpretar una historia muy seria, en la que siempre ocurre algo importante -no quiero dar spoilers-... pero sí, trabajar con todos los actores y actrices del equipo.

-¿Cómo recomendaría la serie a alguien que no sabe absolutamente nada de ella?

-Le diría que se va volver adicto, que estará permanentemente sentado en el borde de su silla. Y le diría también que muestra una versión muy precisa de Londres. Así, si quieres tener una probada de cómo es Londres, te darás cuenta que no es solo el London Eye y los Palacios del Parlamento. Si quieres ver el día a día en cuanto a cómo viven sus residentes, Gangs of London puede ser un buen comienzo.

Gangs of London debuta este domingo 15 de noviembre en Starzplay.