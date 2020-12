Inmigrantes y desplazados: los filmes favoritos de la crítica en el 2020

Antes de que la zona londinense de Notting Hill se transformara en el paisaje primoroso de la comedia romántica con Julia Roberts y Hugh Grant en 1999, el sector era un auténtico polvorín. Todo fue básicamente entre los años 60 y 80, el mismo período que vio crecer al cineasta afro-británico Steve McQueen (1969) y quien como hijo de padre proveniente de Grenada y madre de Trinidad y Tobago conocía de primera mano lo que ahí se estaba cocinando.

Medio siglo después de haber nacido en la zona de West London, el director de 12 años de esclavitud tiene listas cinco películas acerca de la inmigración antillana para deleite de los críticos del mundo. Es la serie Small axe, que este domingo obtuvo el reconocimiento a la Mejor película del año de la Asociación de Críticos de Los Angeles. Producida por la BBC y Amazon Prime Video, la propuesta reúne los largometrajes Mangrove, Lovers rock, Red, white and blue, Alex Wheatle y Education, todos unidos por el tópico común de la segregación de la comunidad afrocaribeña en Gran Bretaña. Se basan en casos reales y caben desde las revueltas en torno a quienes frecuentaban un famoso restaurante antillano de Notting Hill en 1971 (Mangrove) hasta el caso de un futuro escritor encarcelado después de las protestas de 1981 en la zona londinense de Brixton (Alex Wheatle).

Al premiar una serie de antología de cinco largometrajes que se lanzó en streaming, los críticos de Los Angeles fueron aún más lejos que en el 2019 cuando eligieron a Parasite, el filme coreano que luego se llevaría el Oscar a Mejor película. La decisión, se sabe, coincidiría absolutamente con los gustos de la Academia de Hollywood.

Dos de estas cintas (Mangrove y Lovers rock) habían sido seleccionadas en el Festival de Cannes que no se pudo hacer producto de la pandemia, y luego se dieron en otros encuentros de gran notoriedad como Toronto, Nueva York y Londres. La distinción de los críticos de cine californianos a la película de Steve McQueen es también un gran voto de confianza ya en la mitad de la temporada de premios que desembocará en los Oscar de abril del 2021. La Asociación de Los Angeles es uno de los dos grupos de comentaristas más importantes de Estados Unidos junto al Círculo de Críticos de Nueva York, aunque en principio Small axe estaría sólo postulando a los Globos de Oro y los Emmy por decisión de Amazon.

La apuesta en el Este

La elección de los neoyorquinos fue el viernes recién pasado y la distinción a Mejor película no coincidió con sus pares de Los Angeles. Optaron por First cow, de la directora Kelly Reichardt, que en Chile se hizo conocida sobre todo por Wendy y Lucy (2008), una emotiva historia con Michelle Williams sobre una muchacha sin techo que vaga por el estado de Oregon en busca de su perra. Como Reichardt es una autora más o menos fiel a sí misma, en First cow hay una continuación de lo que ha venido explorando: la vida urgente en la frontera americana en el siglo XIX, la descripción del entorno trabajador y la preferencia por los micromundos rurales.

Las cosas comienzan, quizás en un guiño a Wendy y Lucy, con una chica y su perro internados por los bosques frondosos del mismo estado de Oregon. El animal husmea en la tierra de hojas, su dueña se acerca y no tarda demasiado en descubrir que bajo la superficie hay dos esqueletos humanos. Corte y la trama nos traslada a la historia de dos buscavidas hace 200 años: el cocinero de origen judío Otis “Cookie” Figowitz (John Magaro) y el aventurero chino KingLu (Orion Lee) quieren tener su hora en el país de las oportunidades.

La película, que se estrenó a inicios de año en el Festival de Cine de Berlín, se basa en el libro The half life (2004), de Jon Raymond, escritor del noroeste estadounidense que también creó el relato en que se inspiró Wendy y Lucy. En esta ocasión, además, los críticos de Nueva York le entregaron el reconocimiento de Mejor fotografía a Shabier Kirchner, quien hizo la cámara en los cincos filmes de Small axe de Steve McQueen.

La tercera película que se perfila con altas posibilidades a las nominaciones al Oscar en esta elección de críticos es la estadounidense Nomadland, de la realizadora de origen chino residente en Estados Unidos Chloe Zhao. De la misma manera que Small axe y First cow, la obra aborda a personajes vulnerables que han sido olvidados por el progreso o perjudicados por los avatares de la economía.

Protagonizada por Frances McDormand en el rol de una mujer que afectada por la crisis del 2007 debe refugiarse en una casa rodante en el Medio Oeste norteamericano, Nomadland fue elegida hace una semana como la Mejor película del año por el Círculo de Críticos de Boston. Pero hay un dato más importante: los críticos de Boston, Nueva York y Los Angeles coincidieron en entregar el premio a Mejor director a la cineasta nacida en Beijing hace 38 años. Bajo esa buena estrella es muy probable que Chloe Zhao al menos sea un nombre insoslayable en las nominaciones a los premios Oscar, que en esta oportunidad se entregarán el 25 de abril del 2021.

De todas estas producciones, precisamente Nomadland ya tiene distribución asegurada en Chile y se espera su estreno en los primeros meses del 2021.