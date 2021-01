Joe Vasconcellos se suma al streaming y estrena venta de entradas “a conciencia”

El debut de Joe Vasconcellos en el streaming, el próximo 6 de febrero a las 21:00 horas, incluye dos grandes novedades. Una es que el músico revivirá uno de los grandes conciertos de su carrera: “Huellas, una vida en vivo”, la celebración de las dos décadas de su disco multiventas Vivo (1999) con un extenso espectáculo hace dos años en el Movistar Arena, junto a varios invitados.

La segunda particularidad del evento virtual es que, esta vez, es el mismo público quien define el valor de cada entrada, partiendo desde los $1.000 en Eventrid.cl. Un inédito sistema “a conciencia”, en el que cada espectador aporta en base a sus posibilidades.

“Fue complejo lograr involucrar a la empresa de venta de tickets para que hiciéramos esta iniciativa. Lo mínimo era llegar a esto para que la máquina pueda andar, como ponerle un mínimo de combustible. Fue una idea de mi mánager que me pareció genial, una más para poder estar cerca de la gente”, declara el músico sobre el show, un registro en alta calidad de aquella noche de noviembre de 2019 que contó con nueve invitados -de Moral Distraída a Aldo “Macha” Asenjo- y 14 músicos en escena.

Para Vasconcellos, quien durante los últimos diez meses se había resistido a llevar su música al formato no-presencial, Twitter o Instagram no son suficientes para conectar con la gente, pese a que en esta última red alcanzó en su momento los 100 mil seguidores. Ahora, en su estreno telemático, dice que está la energía que no tenía en 2020 para estrenar este trabajo.

¿Por qué durante el año pandémico se restó de hacer transmisiones en directo o shows digitales? Algo no terminaba de convencerlo, dice, ni siquiera al ver las experiencias virtuales de sus colegas. “No es que ande buscando encontrar a Víctor Jara en un live, pero creo que estamos careciendo de una emoción. No sé si es porque la pantallita no te permite expresarla, yo creo que sí lo permite, pero, ¿cómo logramos eso? ¿Cómo puedo llegar a tu corazón sin tener que poner muchas cosas alrededor?”.

Si bien ahora se atreve con la aventura online, el autor de Mágico sigue extrañando la masa humana de sus shows. “Si tú me preguntas, sí, lo necesito mucho. Cuando se den todas las condiciones para hacer algo como se debe, lo vamos a hacer. Pero hacerlo por hacerlo para que después te digan que fue un ‘recital clandestino’, no. Vamos a tratar de hacer las cosas bien hechas”, comenta desde su hogar.