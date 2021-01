Geraldine Thenoux lanza single con Kevin Johansen: “Ahora me atreví”

Geraldine Thenoux es una cantautora chilena que no se encasilla bajo ningún género musical en específico, en su lugar prefiere decir que hace world music. Esto debido a que tiene una amplia trayectoria de giras por Europa y fue integrante de Golosa la Orquesta y Panchito Hot Club, experiencias que han servido para nutrir sus composiciones.

El proyecto cuenta con la producción de Cuti Aste, quien desde un principio la motivó para salir a la luz como solista. Por otro lado, el single fue grabado por Sergio González en CFA Estudios y masterizado por Chalo González en CHT Estudios. Parte de este trabajo contó con la colaboración del artista Mauricio Garrido, quien diseñó la carátula de “Manifiesto del alma”.

En el nuevo sencillo, tras la voz de Geraldine están los músicos Marcelo Salinas en guitarra, Jean Luis Carlotti en bajo eléctrico y Juan Pablo Bosco en batería. Además, la cantante fue invitada para cerrar en el festival jazz de invierno de Copenhagen en el teatro Krudttønden, evento que será transmitido en vivo.

-¿Cómo recuerdas tu primer acercamiento a la música y el jazz?

-A los 6 años ya tenía la necesidad de tocar el piano, entonces entré a estudiar piano clásico al conservatorio del Teatro Municipal de Antofagasta, ahí estuve desde los 9 a los 15 años. Aunque diría que mi papá fue el que me introdujo al mundo popular también. Me crié prácticamente con Víctor Jara, Edith Piaf, Billie Holiday, Frank Sinatra, The Beatles. Él fundó la radio Colina FM cuando era joven, además de cantar y tocar la guitarra, entonces tener buenos equipos para escuchar música en casa era algo esencial, crecí con el cassette, el vinilo y la guitarra. Con el tiempo me di cuenta que quería algo más que la música clásica y empecé a cantar en los coros y como solista.

“En mi adolescencia me acerqué al lado popular y también escuchaba mucho rock, tuve influencia de Radiohead, Nirvana, Metallica, Iron Maiden, Los Tres, después llegué al rock clásico con Led Zeppelin y Pink Floyd. Para luego abrirme al jazz, el bossa y la canción francesa”.

-¿Cuándo comenzaste tu carrera de solista? ¿Qué significa este proyecto para ti?

-En 2016, paralelo a la banda. Mi carrera solista fue algo que se dio de manera natural porque sentía que estaba media dividida, hacía esa separación entre que dejaba la interpretación de la canción francesa para mi proyecto solista y entregaba todo lo que era mi composición, mi arte y mi creatividad a la banda. Entonces hubo un momento decisivo en que sentí que tenía que juntar esas dos cosas. Habían algunas composiciones que no iban en la línea de la banda así que hablé con Cuti Aste, con quien somos amigos hace mucho tiempo, y le mostré mi música nueva para que me recomendara con algún productor que podría estar interesado en mi música, me dijo: “¡Yo lo produzco, me encanta!”. Así que estoy feliz de que todo se diera para encauzar algo que quería hace mucho tiempo y ahora me atreví.

Geraldine Thenoux

-¿Cómo describes el tipo de música que haces?

-La describo como música del mundo, world music. Cada tema tiene su cuento, por ejemplo, “Manifiesto del Alma”, tiene una fusión entre el rock, electrónica, ritmos africanos y latinoamericanos, entonces tiene de todo un poco. Me gusta poder mezclar los ritmos que te atraen ya sea de distintas partes del mundo. Gracias a la música, me ha tocado viajar mucho, conocer y nutrirme de diferentes culturas, observar y poder compartir con músicos de diversas nacionalidades. Entonces, lo que me nace es crear desde ahí.

-¿De qué habla este tema y cómo fue el proceso desde su composición hasta ahora?

-Es una canción que invita a decir lo que piensas, que no importa tanto lo que diga el resto, lo importante es escucharte a ti mismo. Es un manifiesto a ser y llama a que otros también lo hagan. De no preocuparse tanto del qué dirán, dónde encajar y ser libre en el proceso, vivimos en una sociedad donde a veces somos muy duros con nosotros mismos.

Geraldine Thenoux cuenta que partieron grabando en el estudio que está armando Cuti Aste, donde también está apoyando a otros artistas emergentes. “Yo llegué con las canciones y empezamos a trabajar en maquetas luego se las mostramos a Marcelo Salinas, Jean Louis Carlotti y Juan Pablo Bosco. Después nos fuimos a CFA Estudios y terminamos de grabar lo que es batería, el bajo eléctrico y la guitarra eléctrica. Entonces ahí empezó a agarrar forma”.

-¿Y cómo llegó Kevin Johansen?

-A Kevin lo conocí hace años atrás a través de su manager junto a los The Nada, todos excelentes músicos y personas. Luego cuando estaba con la banda colaboramos en un tema y ahora le conté que estaba con mi proyecto solista y le gustó, además él tiene buena disposición apoyando artistas emergentes. Le mandé el tema a Kevin, le gustó y lo grabó en Buenos Aires, con su productor Matías Cella. A él le nació todo esto de recitar y cantar, creo que quedó bastante bueno porque captó la esencia de inmediato y lo que queríamos entregar, así que salió bien.

Geraldine Thenoux

-Próximamente, vienen tres de las siete canciones que tendrá Humana. ¿Hay una fecha de lanzamiento del disco?

-El disco será distribuido por Altafonte y W Producción, yo creo que ya estará en las plataformas a fin de año. Por la pandemia ha resultado más difícil de lo que esperábamos, pero no imposible. Los tres temas ya grabados que saldrán, fueron masterizados por Chalo González en CHT Estudios. Por eso estoy lanzando este material ahora. Acá en Dinamarca sigo trabajando con un productor danés, grabando y mezclando en conjunto con los músicos y la producción en Chile.