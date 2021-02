Mara Wilson defiende a Britney: “La gente se está dando cuenta de lo que le hicimos a la Sra. Spears, pero seguimos viviendo con las cicatrices”

Mara Wilson fue una de las actrices infantiles ícono de la década de los 90. Su rostro angelical y vestidos de muñeca, eran habituales en las cintas familiares como Papá por siempre, el remake de Milagro en la Calle 34 y Matilda.

Una imagen que tanto ella como sus padres intentaron conservar de esa forma el mayor tiempo posible, pero lo inevitable terminó por apartar a Mara de la pantalla. Los medios constantemente la juzgaban esperando que -aún fuera del set- mantuviera el comportamiento de niña adorable, y al mismo tiempo, le preguntaban si tenía novio a los 6 años, o su opinión sobre “el hombre más sexy del mundo”.

En una columna publicada esta semana por The New York Times, la actriz hizo un repaso por el asedio de los medios que sufrió como actriz infantil y lo compara con el acoso que sufrió Britney Spears por parte de los mismos.

Con el título “Las mentiras que Hollywood cuenta sobre las niñas”, Wilson explicó que tanto ella como Britney Spears, aprendieron “la misma lección al crecer: cuando eres joven y famosa, no existe el control”.

Matilda

Recordando una conferencia de prensa que tuvo que dar en julio del 2000, con motivo de la cinta Thomas y el ferrocarril mágico, Mara Wilson relató que tuvo que trabajar el día de su cumpleaños número 13, algo que ya había vivido mientras filmaba Matilda (8) y A simple wish (9).

“Cuando el periodista me preguntó cómo me sentía, cometí uno de los mayores errores de mi vida: le dije la verdad”, relató la actriz. ¿El resultado? Un titular que rezaba: “La entrevista con Mara Wilson, niña estrella, ni siquiera había comenzado cuando ella ya se estaba quejando”.

“El artículo continuó describiéndome como una ‘mocosa mimada’ que ahora estaba ‘en la mediana edad’. Describía los senderos oscuros que recorrían las estrellas infantiles como yo. Abrazó lo que ahora llamo ‘La narrativa’, esta idea de que cualquiera que creciera en el ojo público encontrará un final trágico”, dijo Wilson ahora con 33 años, y eligiendo papeles pequeños en televisión y webseries.

Sobre aquella entrevista en particular, Wilson también recordó una pregunta curiosa a la que no le tomó el peso en su momento. “Me habían preguntado qué pensaba de Britney Spears. Al parecer, le respondí que la ‘odiaba’”, reconoció 20 años después.

“En realidad, no odiaba a Britney Spears”, explicó Wilson en su columna. “Algo de eso eran celos puros, que ella era hermosa y genial de una manera que yo nunca lo sería. Creo que sobre todo, ya había absorbido la versión de ‘La narrativa’ que la rodeaba”.

Esta ‘Narrativa’ a la que Wilson se refiere, es todo el discurso que los medios elaboraron durante años en torno a Britney Spears, registrando cada paso en falso de la joven estrella pop convertida en una suerte de prostituta y mala madre en portada.

Britney Spears acosada por los medios.

“La forma en que la gente hablaba de Britney Spears me aterrorizaba entonces, y todavía lo hace ahora. Su historia es un ejemplo sorprendente de un fenómeno del que he sido testigo durante años: nuestra cultura edifica a estas chicas solo para destruirlas. Afortunadamente, la gente se está dando cuenta de lo que le hicimos a la Sra. Spears y comienza a disculparse con ella. Pero seguimos viviendo con las cicatrices”, analizó Mara Wilson.

La actriz tras Matilda, explicó que ella nunca sufrió acoso sexual en un set de filmación: “Mi acoso sexual siempre vino de manos de los medios y del público”.

“Nunca aparecí en nada más revelador que un vestido de verano hasta la rodilla. Todo esto fue intencional: mis padres pensaron que estaría más seguro de esa manera. Pero no funcionó. La gente me preguntaba: ‘¿Tienes novio?’ en entrevistas desde que tenía 6 años. Los reporteros me preguntaron quién pensaba que era el actor más sexy y sobre el arresto de Hugh Grant por solicitar una prostituta”, recordó Wilson sobre su relación con los medios.

“Fue lindo cuando los niños de 10 años me enviaron cartas diciendo que estaban enamorados de mí. No lo fue cuando lo hicieron los hombres de 50 años. Incluso antes de que cumpliera 12 años, había imágenes mías en sitios web de fetiches de pies y con photoshop en pornografía infantil. Cada vez, me sentí más avergonzada”, añadió Wilson.

Papá por siempre.

La actriz señaló que ve muchos puntos en común con Britney Spears, pero un factor muy importante la ayudó a sentirse bien consigo misma: el apoyo de su familia.

“Muchos momentos de la vida de la Sra. Spears me eran familiares. Ambos teníamos teníamos amigos cercanos y novios que compartían nuestros secretos y hombres adultos comentaban sobre nuestros cuerpos. Pero mi vida fue más fácil no solo porque nunca fui famosa en los periódicos, sino porque, a diferencia de la Sra. Spears, siempre tuve el apoyo de mi familia. Sabía que tenía dinero guardado para mí, y era mío. Si necesitaba escapar del ojo público, desaparecía, a salvo en casa o en la escuela”, dijo Wilson, quien decidió mantener un perfil bajo desde comienzos de los 2000.

“Cuando se publicó el artículo que se refería a mí como una mocosa, mi padre se mostró comprensivo. Me recordó que debía ser más positiva y amable en las entrevistas, pero me di cuenta de que tampoco pensaba que fuera justo. Sabía que yo era más de lo que ese periodista escribió sobre mí. Eso también me ayudó”, concluyó al actriz en su columna del New York Times.