Cumbia y rock unidos jamás serán vencidos: Kolumbia estrena single con los hermanos Zicavo de Moral Distraída

Trabajar en comunión y espíritu colaborativo no es algo inusual para Kolumbia, el grupo de pop rock de los hermanos Catalán que se ha consolidado como una de las bandas más interesantes de su género en la escena nacional. De hecho, el conjunto venía estrenando más de un proyecto con otros artistas.

Una vieja carta es un tema que grabaron junto a uno de sus ídolos, Manuel García, el que llegó a convertirse en el sencillo más exitoso de Kolumbia en Spotify, alcanzando las 120 mil reproducciones. Y antes de eso estrenaron Trátame bien, un cover de Handle with care, del supergrupo Traveling Wilburys, grabado a distancia con Francisco y Mauricio Durán (Lanza internacional, Pillanes, Los Bunkers).

Pero esta vez el apretón de manos con otros colegas tiene un tono más radical: la banda ha estado preparando un nuevo tema junto a Camilo y Abel Zicavo, integrantes de Moral Distraída, emblemas de esa nueva música tropical chilena fusionada con pop, rock y otras pinceladas diversas. El proyecto surgió, en palabras de Camilo Catalán, vocalista de Kolumbia, por admiración mutua.

“Nosotros admirábamos su carrera desde un comienzo, siendo que somos de distintos estilos, nos atraía mucho la manera de hacer las cosas que tienen ellos. De ser súper pro, de estar preocupados de tener buenas canciones, buenos arreglos, todo sonando súper bien, tanto preocuparse de la ropa, del logo, del concepto, de estar todo súper acabado”, dice. “Y coincidentemente, ellos nos demostraron que admiraban el trabajo que veníamos haciendo en Kolumbia, lo cual también fue una grata sorpresa. Gracias a la música nos empezamos a juntar”.

El resultado de esta alianza es Máquina para volar, un sencillo de tres minutos de extensión, cuyo origen data de hace bastante tiempo.

“Es una de las primeras canciones que compuse con mi hermano en Antofagasta pero nunca se terminó. Si tenía un 100%, nos gustaba un 70% de la canción. Nos faltaban herramientas musicales para poder terminarla”, cuenta Catalán. Afirma que gracias a los hermanos Zicavo pudieron completar melódicamente ese 30% restante. Rock y cumbia unidos y complementados en una sola gran misión.

Cuando surgió la idea de colaborar juntos, Camilo les envió a los hermanos de Moral Distraída cuatro tracks. Él cuenta que los primeros tres podrían considerarse un poco más bailables, un poco más hiteras. Y la cuarta era algo distinta.

“Con esta última, pensé ‘apuesto que ésta les va a gustar’, porque tiene un espíritu muy McCartney, muy ELO, medio Beatles, muy sesentero y resultó. Les gustó esa, dijeron ‘esta está increíble, démosle’”.

“Ellos tienen una capacidad de armonización de melodía que es increíble. Nos encantó mucho porque leyeron muy bien el contexto de la canción, nosotros cuando hicimos esta canción estábamos muy pegados con el sonido de la música de los 60, particularmente con el disco Odessey and Oracle de The Zombies”, apunta Catalán.

“Tiene mucho arreglo vocal, mucha cosita, y los hermanos Zicavo sin saber eso, cuando mandaron su versión de la canción, venía con esa impronta sesentera en la voz que nosotros dijimos ‘puta, bien, esto es’”.

El vocalista de la banda afirma que la canción les permitió abrir un abanico coral que estaban buscando desde hace rato. “Esta composición, sin ir más lejos, se podría montar a voces solamente, y sería muy bonito. No sé si te acuerdas de Los Borbotones de Los Simpson, sería una cosa más o menos así”, dice.

Cuenta que los hermanos Zicavo trabajaron por su cuenta con un demo que les enviaron e hicieron su versión de la letra, mientras en Kolumbia hacían lo mismo. Juntaron las estrofas que habían elaborado ambos equipos y el puente lo compartieron mitad y mitad.

El origen del nombre de la canción se remonta a una vieja anécdota en Antofagasta de los hermanos Catalán. “Allá a la marihuana se le llama máquina, yo lo escuché a la pasada y pregunté, ‘¿para qué usan esta máquina?’, ‘para volar’ (me responden). Entonces ahí dijimos, qué bonito el concepto de tener una máquina para volar”.

A partir de esa reflexión, Matías y Camilo Catalán hicieron el ejercicio de imaginarse el contexto de cuando se inventó la primera máquina para volar, con el primer vuelo de avión de los hermanos Wright.

“En un momento en donde no hay aviones, no existe esa tecnología, tú dices esta máquina me va a llevar a lugares soñados (...) Por ejemplo, ahora que estamos en un contexto tan apocalíptico, de una realidad tan triste que estamos viviendo a nivel mundial, por las enfermedades, por contexto político, por descontento social, qué ganas de tomar esa máquina para volar para que nos lleve a un lugar donde no existe el dolor, donde no existe la pena, la mentira”, cuenta Camilo Catalán.

“Nosotros nos inspiramos en los hermanos Wright en la idea de la letra de Máquina para volar, el Mati y yo somos hermanos y además pudimos completar la canción con otros dos hermanos, Zicavo”, reflexiona. Para él, es como si los hermanos de Moral Distraída les completaron el 30% faltante de la máquina o les dieron las alas. “Le faltaba un empujoncito para que agarrara vuelo”, añade.

Este sencillo, junto con Trátame bien y Una vieja carta formarán parte del nuevo disco de Kolumbia, que esperan poder lanzar en noviembre. Se trata de su segundo álbum, que esta vez tiene de productor a Camilo Catalán, quien asegura estar agradecido de que sus compañeros confiaran en las ideas que tenía.

“Después de que terminamos el primer álbum, que para nosotros fue bien tortuoso la verdad porque se demoró como cuatro años, imagínate para un artista. Teníamos mucho material acumulado, terminamos ese primer disco que fue producido por otras personas, dijimos ya, esto va a ser absolutamente distinto, va a ser más rápido y va a estar controlado completamente por nosotros».

El videoclip promocional fue dirigido por Vicente Bustos y Camila Urban y se grabó en una parcela en la comuna de Rancagua. El sencillo de Kolumbia ya está disponible en Spotify, Apple Music, en Deezer y en Youtube.