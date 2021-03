Guy Sorman acusa a Michel Foucault de abusar sexualmente de menores en África

Lo supo en 1969, pero solo en 2021 se atrevió a darlo a conocer públicamente. El filósofo francés Guy Sorman (77) acaba de acusar públicamente al fallecido Michel Foucault de ser un pedófilo y abusar sexualmente de menores.

Sorman, en entrevista con The Sunday Times, contó que se enteró de esto durante una visita que le hizo a Foucault durante la Semana Santa de 1969, en el pueblo de Sidi Bou Said, Túnez, donde vivía el filósofo. Según su relato, el autor de Vigilar y castigar pagaba a menores de edad por tener sexo.

“Los niños pequeños corrían detrás de Foucault diciendo ‘¿y yo? ? llévame, llévame’”, recordó Sorman en la citada entrevista.

“Tenían ocho, nueve, diez años, les tiraba dinero y les decía: ‘nos vemos a las diez de la noche en el lugar habitual’”. Ese sitio, según Sorman, era el cementerio local. “Allí hacía el amor en las lápidas con los muchachos. Ni siquiera se ha planteado la cuestión del consentimiento”.

Sorman aseguró no haber sido el único que presenció dicha escena. “Había periodistas presentes en ese viaje, hubo muchos testigos, pero nadie hizo historias así en ese momento”. Y señaló que si nadie dijo nada, se debía a la fama que tenía el autor de La arqueología del saber: “Foucault fue el rey filósofo. Es como un dios en Francia”.

Al mismo tiempo, señaló: “Foucault no se habría atrevido a hacer eso en Francia”.

Guy Sorman.

No a la cancelación

Sorman, consultado por el tema en el programa C ce soir del canal francés France 5, añadió que se lamenta de no haber dicho nada en su tiempo, y que es importante leer la obra de Foucault, pero con una mirada crítica de su autor. No a “cancelarlo”, como se usa en estos tiempos, sino a verlo de otra forma.

“Lo que hizo Foucault con niños pequeños en Túnez y que yo vi y que me reproché por no haber denunciado en su momento me lleva no a rechazar la obra de Foucault, sino a mirarla de una manera diferente. Creo que sobre esto se habla mucho en Estados Unidos, la llamada cultura de la cancelación. No, no hay que cancelar nada, pero hay que verlo con doble mirada”, agregó Sorman.

En la entrevista con Sunday Times también se refirió al tema. “Tengo una gran admiración por su trabajo, no estoy invitando a nadie a quemar sus libros, sino simplemente a entender la verdad sobre él y cómo él y algunos de estos filósofos usaron sus argumentos para justificar sus pasiones y deseos. Pensó que sus argumentos le daban permiso para hacer lo que quería”.