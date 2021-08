Absurd: Guns N’ Roses tiene nueva canción y escúchala aquí

Guns N’ Roses aún tiene algo que decir. Y de la manera como esperan sus fans: con una nueva composición que retrate esta nueva era de regreso, con los clásicos Axl Rose, Slash y Duff McKagan a bordo.

Se trata de Absurd, track estrenado hoy, la primera composición inédita en 13 años y que fue presentada a principios de mes en el regreso de la agrupación a los escenarios.

Escrita en realidad en 2001, la canción nació bajo el título de Silkworms durante las jornadas de preparación de su sexto disco de estudio, Chinese Democracy (2008), que es de momento el último álbum con cortes propios y nuevos ofrecidos por Guns N’ Roses.

El tema remite a los tradicionales agudos de Rose en la parte interpretativa, mientras que sus guitarras avanzan de forma virulenta y amenazante, como si se tratara de una versión más moderna de Welcome to the jungle. Como fuere, hoy los seguidores del conjunto tienen motivos para festejar.