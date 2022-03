El impecable vuelo de The Batman en Chile: lidera la taquilla y va a la caza de la trilogía de Nolan

Una década después del debut de la última película en solitario del personaje (Batman: El caballero de la noche asciende, 2012), el Hombre Murciélago vuelve a llenar los cines del mundo de la mano de la llegada de The Batman. Ahora en el contexto de una pandemia global, la nueva cinta sobre el superhéroe de DC Comics ha iniciado un triunfal camino en la taquilla global, al comandar los números del pasado fin de semana y convertirse en el segundo mejor estreno en Estados Unidos desde 2019.

Un arrastre incontestable que también trasladó a los complejos chilenos. El filme protagonizado por Robert Pattinson suma 269.098 entradas vendidas en las multisalas, cifra que se desglosa en casi 34 mil asistentes a las funciones de preestreno –el miércoles 2– y los más de 235 mil espectadores que acudieron entre jueves y ayer.

Pattinson en la premiere del filme en Nueva York. Foto: REUTERS/Caitlin Ochs

De ese modo, el largometraje ocupó con holgura el primer puesto de la pantalla grande en el país, relegando a lugares secundarios a títulos como Uncharted: Fuera del mapa y Spider-Man: Sin camino a casa, el mayor éxito local y mundial en pandemia.

Aunque el circuito nacional continúa operando con un límite de aforos, las cifras de la película del director Matt Reeves la ponen en carrera para alcanzar los números de las anteriores cintas del personaje. En 2012, la tercera y última parte de la trilogía de Christopher Nolan congregó a 784.531 espectadores, terminando en el cuarto lugar de la taquilla de esa temporada. Cuatro años después, Batman vs Superman: El origen de la justicia puso más arriba la barra al llevar a 905.554 asistentes.

La meta que parece inalcanzable es la del último filme de Spider-Man, que ha totalizado más de 2 millones y medio de entradas vendidas desde diciembre en el país. De hecho, recientemente la superproducción con Tom Holland entró a un selecto grupo en el plano local: ocupa el tercer puesto histórico de los cines chilenos, sólo superada por El rey león y Avengers: Endgame, ambas encumbradas por sobre los 3 millones de personas.

En otra arista, The Batman también llevó su arrastre a Spotify. Something in the way, de Nirvana, disparó en un 1.200% sus reproducciones, según datos recopilados por la plataforma musical el domingo pasado. La canción del trío liderado por Kurt Cobain es parte clave del sombrío relato de la película, así como también lo es la elogiada banda sonora original autoría del compositor Michael Giacchino.

El tema principal que creó el músico –titulado simplemente The Batman– aumentó en más de un 900% de acuerdo con la medición, y la canción The Riddler (dedicada al villano encarnado por Paul Dano) vivió un crecimiento del 830%.