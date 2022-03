Los legendarios MC5 vuelven a la carga y anuncian nuevo disco tras medio siglo

Luego de realizar una gira durante 2018 presentando el clásico disco Kick out the jams (1969), Wayne Kramer, guitarrista líder y fundador de la agrupación MC5, anunció recientemente que se encuentran trabajando en un nuevo trabajo luego de 51 años.

Si bien tras poco más de medio siglo algunos de los integrantes originales del conjunto han fallecido, su líder dio a conocer la noticia presentando un adelanto del primer single del futuro título. El sencillo se titula Heavy Lifting y cuenta con la participación del guitarrista de Rage Against the Machine, Tom Morello.

A su vez, se anticipó que el disco contará con la colaboración de músicos como el multiinstrumentalista Don Was, el cantante Brad Brooks y el baterista Abe Laboriel Jr.. Además, estará baterista original de la agrupación, Dennis Thomson.

Según consigna el medio Billboard, Kramer señaló a propósito de esta nueva alineación: “Casi no sobrevivimos cuatro años catastróficos de una fallida presidencia y una pandemia devastadora. Brad Brooks y yo empezamos a escribir nueva música con el propósito expreso de luchar contra la crueldad de todo ello”.

Según consigna el medio, el disco será publicado en octubre del presente año por medio del sello Ear Music, y la producción estará a cargo de Bob Ezrin, quien ya ha trabajado para artistas como Lou Reed en su disco Berlin (1973) y con Pink Floyd en el clásico The Wall (1979).

Además, MC5 confirmó que realizará una gira a partir de mayo en la que recorrerán parte de Estados Unidos.

Cabe destacar que la formación original de banda contó con la presencia de Kramer en guitarras y Thomson en la batería, además de los fallecidos Rob Taylor en la voz, Fred Smith en la segunda guitarra y Michael Davis en el bajo.

Con esta alineación, MC5 lanzó un total de tres álbumes: Kick out the jams (1969), Back in the USA (1970) y High Time (1971), tras lo cual la banda se disolvió. Sin embargo, Kramer ha realizado diferentes giras durante los últimos años, buscando revivir el legado de la agrupación. Además, en 2018 publicó The Hard Stuff, un libro de memorias en el que se narra parte de la historia del grupo.

“Con las giras sin parar, especialmente de la última década, me he dado cuenta de que la música de MC5 es más necesaria que nunca. Definitivamente es un buen momento para escribir y grabar nuevas canciones y llevar un mensaje de hard rock comprometido para nuestros fans alrededor del mundo”, señaló Kramer.