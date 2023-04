Andi Deris, vocalista de Helloween: “Con Scorpions pude convencer a mi madre de que sí se podía vivir del rock”

El festival Masters of Rock, a realizarse el 30 de abril en el estadio Santa Laura, va a reunir una parrilla de artistas potente y de alto voltaje. Empezando por Kiss, la banda liderada por Gene Simmons que tocará por última vez (y ellos insisten que esta será la última vez) en el país como parte de su tour del adiós. Le seguirán Deep Purple, las leyendas británicas del rock pesado; Scorpions, los alemanes que también declaran historia en el hard rock desde los 70; los alemanes Helloween y los estadounidenses Skid Row completan la lista.

El solo hecho de compartir una noche con bandas clásicas del género le provoca una emoción mayúscula a Andi Deris, vocalista de Helloween. Desde su hogar en Tenerife, España, el segundo vocalista con más trayectoria de los tres que integran la banda cuenta a Culto que, tanto Scorpions como Kiss, fueron las bandas que lo motivaron a seguir una trayectoria musical pese a la resistencia de sus padres, que preferían que tomara una carrera más estable.

-¿Cómo se siente participar en este festival?

Kiss y Scorpions me inspiraron a tocar. Mi madre me dijo: “Bueno, ¿qué es lo que quieres hacer con esta música rock? ¿Por qué quieres tocar rock? No se puede vivir de esto””. Y yo le respondía, “¡Sí, si se puede! Porque hay una banda alemana llamada Scorpions y son famosísimos y viven de eso”. Con Scorpions pude convencer a mi madre de que quizás sí se podía vivir con la música rock. Y después le dije “Lleguemos a un acuerdo. Cuando vuelva del servicio militar me tomaré cinco años para hacer música, hasta que cumpla los 25. Si no obtengo un contrato hasta ese entonces, entonces te juro que dejaré todo y partiré a estudiar algo más tradicional”.

Kiss también son mis ídolos, y la razón por la que esta visita a Chile es tan emocionante. En las últimas décadas solo nos hablábamos tipo “Hola, como estás”, y jamás habíamos tenido la oportunidad de tocar tantas veces juntos como lo haremos ahora con este tour de Masters of Rock. O sea, si tus ídolos están en un festival, eso es super especial. También se siente bastante importante por el hecho de que los de Kiss estarán haciendo su último tour, y quizás no tenga una nueva oportunidad para hablar con ellos. Se siente extra especial por eso.

-Ustedes tuvieron su gran reunión solo hace unos años, e incluso grabaron un disco juntos, pese a diversas tensiones. ¿Cómo fue toda esta experiencia de reunir a la banda?

Ciertamente fue un gran experimento para todos. Todos estaban conscientes de que se sentiría como un gran experimento, a pesar de que todos ya lo habíamos conversado y acordado volver juntos.

En el caso de Michael Kiske (su cantante principal) al menos, ellos no habían tenido ni un solo contacto con alguien de Helloween por décadas. Kai (Hansen) lo había tenido por al menos dos años, por ese tour que hicimos con Gamma Ray hace un tiempo. Pero para Michael, era una cosa bastante loca. Dos décadas es un largo tiempo.

Todos estaban dispuestos a volver, pero al mismo tiempo estaban en un estado de mente tipo “Es un experimento, será un tour. Haremos todo eso después del tour. Quizás nos odiemos después del tour y nos despedimos. Pero lo haremos por la gente, por los fans”. Pero todos saben que después del tour aún nos mantuvimos como una banda unida. No nos odiamos entre todos, no nos pateamos los traseros entre todos.

Fuimos al estudio y pensamos “si sobrevives una sesión de grabación, donde de verdad estamos juntos por doce horas al día todos los días, entonces podemos hacer esto”. Y pudimos hacer eso. Se sintió también muy lujoso estar allí con tres guitarristas y dos cantantes; o más bien, dos y medio.

-¿Está en sus horizontes la posibilidad de volver a grabar?

Pongámoslo de la siguiente manera. En un mundo perfecto, tendríamos este año para hacer giras y luego el siguiente para grabar. Pero si quieres saber si hay algo fijo, puedo decirte que no, pero esto no es algo que normalmente fijemos/agendamos; siempre esperamos hasta después de las giras para decidirlo.

Tenemos un tour por Japón cerca de octubre, y después de eso quizás nos preguntaremos “Hey, ¿cómo nos sentimos? ¿Necesitaremos algún break por dos o tres meses? ¿Qué está en nuestras mentes?” Y luego empezamos a escribir canciones. Y luego preguntas nuevamente.

Hablando en términos definitivos, creo que sí, podría ser. Quizás volvamos en 2024, pero no te lo aseguro. Quizás en 2025. Depende de nuestras ideas, porque no somos la banda. No somos una banda que dejen que otros compongan la música, porque componemos nuestra propia música. Todo depende de qué tan creativos nos sintamos.