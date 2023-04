Andrea Tessa encabeza gala de jazz junto a destacadas voces

Una noche de jazz será la que promete el evento Vocal Jazz Gala, a celebrarse el próximo 25 de mayo en el Teatro Nescafé de las Artes. Esa noche se esperar la presentación de las célebres cantantes Gabrielle Stravelli -Estados Unidos-, Fabiana Cozza –Brasil- y Andrea Tessa –Chile-. Las artistas, junto a agrupación musical de varias nacionalidades, repasarán repertorio propio más otros de standards –sonoridades populares para improvisar-, de world music, e incluso de algunos clásicos del bossa nova.

La estadounidense Gabrielle Stravelli, galardonada vocalista y compositora, regresa por segunda vez a Chile para desplegar sus originales composiciones, al tiempo que su particular versión del cancionero de su país, así como de artistas tan variados como Willie Nelson, Joni Mitchell, Stevie Wonder y John Fogerty; una artista catalogada como “fuerza inagotable de expresión individual” por David Finkle, de The Village Voice.

Mientras que Fabiana Cozza, una de las cantantes más importantes de la actual música de Brasil, también vuelve a nuestro país para presentar su característica mezcla de latin jazz/ bossa nova; sello que le ha permitido cantar junto a importantes jazzistas, como el saxofonista japonés Sadao Watanabe, al tiempo de presentarse en importantes festivales del género tanto en Israel, Alemania, Francia, Canadá y Estados Unidos.

En tanto Andrea Tessa será la invitada local, quien repasará lo más destacado de sus tres discos sobre jazz: Tribute (2006), Leaving Home (2008) y Jazzy! (2012) para nuevamente abrazar el género musical que tantos reconocimientos le ha generado a nivel nacional e internacional.

La agrupación musical de acompañamiento, está integrado por: Pat O`Leary (contrabajo), Jasper Huysentruit (piano), Alejandro Espinosa (batería), entre otros músicos a confirmar.

Vocal Jazz Gala

Fecha: jueves 25 de mayo

Horario: 20:00 horas

*Valores: 20.000 a 50.000 pesos (20% de descuento para socios Comunidad de las Artes)

*Ventas: en boletería teatro y a través del sistema Ticketek

*Consultas: por whatsapp al +56 9 3387 2403 (lunes a viernes de 11:00 a 19:00 horas)