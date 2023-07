Actor sordo de The Last of Us bate récord en los Emmy 2023

The last of us vivió una jornada gloriosa en los Emmy. En el anuncio de nominaciones que se liberó este miércoles, la serie inspirada en el exitoso videojuego alcanzó 24 candidaturas, siendo únicamente superada por Succession, que registró 27 menciones.

Pedro Pascal y Bella Ramsey postulan a sus respectivas categorías, así como también varios intérpretes que tuvieron apariciones esporádicas pero memorables en la primera temporada.

Entre ellos se cuenta a Keivonn Montreal Woodard, actor sordo que actualmente tiene diez años que en la ficción encarnó a Sam, el niño que junto a su hermano (Lamar Johnson) se cruza con Joel y Ellie en Kansas City.

El intérprete aspira al Emmy a Mejor actor invitado de serie de drama, convirtiéndose en el nominado más joven de esta edición y en el más precoz desde que existe esa categoría; además, es el segundo más joven en toda la historia de la premiación, marca que todavía pertenece a Keshia Knight Pulliam, candidata por The Cosby Show a los seis años.

“Felicitaciones al actor sordo debutante Keivonn Montreal Woodard por ser el nominado al Emmy más joven como actor invitado por The last of us. Como la ganadora más joven de un Oscar a Mejor actriz, ¡mis manos ondean en el aire por ti!”, escribió Marlee Matlin.

La intérprete aún conserva la marca en los Oscar debido a la estatuilla dorada que obtuvo por Te amaré en silencio (1986), a los 21 años y 218 días, y recientemente tuvo un rol clave en CODA (2021), que se impuso como Mejor película.

Ramsey también le compartió un saludo al actor que da vida a Sam. “Estoy especialmente orgullosa de mi amigo Keivonn Woodard (su primer trabajo y su primera nominación), mi alma gemela Craig Mazin y mi roca y el mejor compañero de todos... Pedro Pascal”, expresó.

En la carrera por el galardón Montreal Woodard se medirá ante tres intérpretes de The last of us (Lamar Johnson, Murray Bartlett, Nick Offerman) y dos de Succession (Arian Moayed, James Cromwell).