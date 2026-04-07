BTS arrasa en la preventa de sus shows en Chile y suma tercera fecha en el Estadio Nacional

Este martes 7 de abril a las 13.00 horas se inició la preventa para los shows que los astros del k-pop BTS darán en el Estadio Nacional de Santiago, los días 16 y 17 de octubre.

La respuesta fue la esperable: el conjunto arrasó con miles de boletos vendidos. Ante ello, sus organizadores, la productora DG Medios, anunció una tercera fecha de la agrupación en la capital: será el 14 de octubre. O sea, la última fecha anunciada se convierte en la primera.

“La producción contará con un diseño de escenario envolvente de 360 grados, que situará a los fans en el centro de la experiencia, aumentando así la capacidad total del recinto”, dicen en un comunicado.

Las entradas para el show del 14 de octubre en el Estadio Nacional, estarán disponibles a partir de las 13.00 horas de mañana miércoles 8 de abril a través de una venta anticipada para personas con la Army membership.

Las entradas en venta general para los shows del 14, 16 y 17 de octubre estarán disponibles a partir del viernes 10 de abril a las 13.00hrs en ticketmaster.cl

Solo los titulares de una ARMY MEMBERSHIP que se registren con antelación podrán formar parte de la fila y acceder a la preventa. Cuando se solicite, deberán introducir su número de ARMY MEMBERSHIP de 9 dígitos (que comience por BA + 9 dígitos) para desbloquear el acceso a las entradas. Para acceder a estas fechas, deberá utilizarse un número de suscripción GLOBAL. El registro está limitado a tres ciudades por cada ID de Weverse (dirección de correo electrónico).

“Se recomienda encarecidamente tener el número de ARMY MEMBERSHIP guardado en algún lugar de fácil acceso antes de la venta”, dicen desde DG Medios.