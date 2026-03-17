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    Confirman elenco de Un Lugar en Silencio 3 con Emily Blunt, Cillian Murphy y Jack O’Connell

    El creador de la saga, John Krasinski, dio a conocer los primeros detalles de la tercera parte de su popular franquicia de terror. Aunque no reveló muchos datos, oficializó regresos y anunció nuevos nombres que se incorporan a su universo.

    Por 
    Vicente Fontecilla

    A través de su cuenta de Instagram, el actor y cineasta John Krasinski confirmó a los primeros miembros del elenco de Un lugar en silencio: Parte tres, la nueva entrega de su exitosa franquicia de terror silencioso.

    En la publicación, Krasinski mostró varias páginas (que son, presuntamente, las portadas del guion de la cinta) con los nombres de los actores confirmados. En ese formato se anunció el regreso de Emily Blunt, Cillian Murphy, Millicent Simmonds y Noah Jupe, quienes interpretarán a sus personajes preestablecidos en la saga.

    Un Lugar en Silencio_ Parte II

    Los nuevos nombres que se suman al elenco son los de Jack O’Connell (recientemente elogiado por su actuación en películas de terror como Pecadores (2025) y Exterminio: El templo de huesos (2026), Jason Clarke y Katy O´Brian.

    Según The Hollywood Reporter, la cinta seguirá la fórmula de sus entregas anteriores y será dirigida y escrita por Krasinski. Se espera que la producción empiece en Nueva York durante la primavera estadounidense.

    El largometraje, producido por Paramount, tendrá su estreno en cines el 30 de julio de 2027, seis años después del estreno de la última secuela directa de la franquicia (más allá del spin-off Un lugar en silencio: Día uno, estrenado en 2024).

    Lee también:

    Más sobre:Un lugar en silencioA Quiet PlaceTerrorParamountJohn KrasinskiEmily BluntCillian MurphyJack O'ConnellPelículaActorCine Culto

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